ميدو يشارك جمهوره بصورة له مع زيزو

نشر احمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق ، صورة له مع احمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر ، وذلك عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق ميدو قائلا “ With @zizo_official25 #zamalek #egypt ”.

ويذكر ان عبر الإعلامي أحمد حسام ميدو عن إستيائه من تجنيس لاعبين في منتخب السلة،ونشر تغريدة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وكتب ميدو عبر تويتر: هو المصريين خلصوا علشان نجنس لاعيبه؟ ده احنا ١١٠ مليون..بصراحة ينعل ابو اي بطولة لو مش بجهد وتعب ولاد البلد!!.



وأضاف ميدو في تغريدة أخرى:مش عارف ليه يجنسوا لاعب في منتخب السلة..انا ضد التجنيس في الرياضة حتى لو القوانين بتسمحلك!! على فكرة القوانين في الكوره برضوا بتسمح بالتجنيس لو اللاعيب ما مثلش منتخب بلده قبل كده ولعب في البلد ٣ سنين!! لازم يبقى فيه تدخل من المسؤولين في الدولة لوقف موضوع التجنيس ده ومنعه.