بدلة أنيقة.. أحدث ظهور لـ أحمد حسام ميدو عبر السوشيال ميديا

شارك الإعلامي أحمد حسام ميدو، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهر أحمد حسام ميدو مرتديا بدلة أنيقة باللون الأسود، وعلق على الصورة: “صورة بروفايل جديدة”.

وكشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن تغييرات محتملة في الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني عقب اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك تغييرات محتملة حدوثها في الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر الوطني عقب اجتماع اتحاد الكرة الأسبوع المقبل".

وأضاف: "كما أن هناك تغييرات محتملة على مستوى مختلف الفئات السنية الأخرى لمنتخب مصر وتلك القرارات قد تُصدر عقب اجتماع اتحاد الكرة المصري".

وختم حديثه قائلا: "كيروش مدرب ذكي والبطولات المجمعة تقربه من اللاعبين وتلك البطولة الممثلة في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ستساهم في نجاحات كيروش خلال الفترة المقبلة".