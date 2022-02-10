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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسائل بوتين الغامضة.. طاولة عملاقة لـ ماكرون سبقها قهوة محمصة بالحذاء السوفيتى لأوباما

بوتين وماكرون
بوتين وماكرون

إذاعة "سكاى نيوز عربية" تقرير حول لقاءات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رؤساء الدول،حيث أنه في كل مقابلة مع زعيم أوروبي أو أميركي يترك رسالة يستغربها الجميع من حيث الشكل والأسلوب لدرجة يعتبرها الإعلام إهانات مباشرة.

وأوضح التقرير، أن الطاولة العملاقة التى إجتمع عليها بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا، كمفاوض بشأن الأزمة الأوكرانية، فسرها المتابعين أن المطروح من جانب الأوروبيين وما تريده موسكو بعيدا جدا.

وتابع التقرير: أن طلب بوتين بإخراج المترجمين خلال لقائه بـ ماكرون، تم تفسيره على أنه يرفض الوسطاء، ويريد فرض لهجة بلاده فى الشأن الأوكراني على الرئيس الفرنسى.

ولفت التقرير، إلى أنه فى عام 2007 خلال اجتماعات قمة الـ 8 الكبار، أراد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي انتقاد روسيا وسياساتها ودخل فى لقاءا مع بوتين، لكنه خرج من الاجتماع الثنائي وحيدا مرتبكا لا يعرف ما يقول، بعدما هاجمه الرئيس الروسى كما نقلت وسائل الإعلام الفرنسية حينها آنذاك.

الحذاء السوفيتي

وأضاف التقرير، أن الرئيس الروسى، إعادة بلاده حين كان باراك أوباما رئيسا للولايت المتحدة كـ منافس قوى لواشنطن، وكان يصدم أوباما بـ النظرات الحادة حتى جاء موعد لقائهما فى روسيا ودعا أوباما على فطورا روسي تقليدي وسقاه قهوة محمصة بالحذاء السوفيتي.

وأكد التقرير، أن الرئيس الروسى يحترف تكتيكا خاصا يصدره كـ شخصية كارزماتيكية ، مسيطرة على كل الضيوف ويوصل من حيث الشكل فى لقاءاته مع كل الضيوف  رسائل مباشرة أعمق بكثير من مما يدور فعلا من نقاشات.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدم تنازلات تحت الطاولة بشأن القضايا الأمنية الأوروبية الخطيرة، بما في ذلك اقتراح جعل أوكرانيا دولة محايدة، إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء إجرائه محادثات حاسمة في موسكو. 

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إيمانويل ماكرون باراك أوباما الحذاء السوفيتي

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