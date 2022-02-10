عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلادها.. محطات في حياة نعيمة وصفي

نعيمة وصفي
نعيمة وصفي

يحل اليوم الخميس الموافق ١٠ فبراير ذكرى ميلاد الفنانة نعيمة وصفي.

 

نعيمة وصفي

اشتهرت بدور الخرساء في فيلم رصيف نمرة 5 وفي دور الزوجة المكلومة في فيلم واسلاماه التي انهالت ضربا بـ (القبقاب) علي شجرة الدر ودور الجدة التركية في فيلم حبيبي دائما .. انها الفنانة الراحلة عاشقة المسرح التي ادت علي خشبته اروع الادوار الفنانة نعيمة وصفي التي رحلت عن عالمنا في 7 اغسطس عام .1983

هي من مواليد عام 1921 تربت في كنف اسرة ميسورة الحال بقرية تابعة لمركز ديروط بأسيوط حيث كان والدها محمد بك وصفي مهندسا ومديرا لاحدي شركات الري الفرنسية أما والدتها فكانت ربة منزل لاسرة تمتلك الكثير من الاراضي الزراعية.
 

نعيمة وصفي


التحقت نعيمة بمعهد المعلمات ثم عملت لفترة في مجال التدريس الا انها لم تهوَ الاستمرار فيه فقررت دخول مجال الكتابة اولا حيث كانت تهوي الشعر والزجل منذ صغرها وفازت باحدي الجوائز عن قصة نشرت لها في مجلة (انا وانت ) عام 1948.

تعرفت علي الفنانة نجمة ابراهيم التي شجعتها على دخول عالم الفن وذلك بعدما ترددت علي المسارح وبالفعل التحقت بالمعهد العالي للتمثيل وكانت البنت الوحيدة التي تخرجت في الدفعة الاولي من المعهد وتم تعيينها بفرقة المسرح الحديث ثم انتقلت للعمل بفرقة المسرح القومي.
 

نعيمة وصفي


قدمت العديد من الاعمال المسرحية منها جلفدان هانم والناس اللي تحت وشيء في صدري.. كما شاركت في بالتمثيل في الكثير من المسلسلات منها حكاية ميزو كما ظهرت فيما يزيد عن 20 فيلما من ابرزها رصيف نمرة 5 وحسن ونعيمة وبين السماء والارض ورحلة العمر والمتوحشة و ريا وسكينة.

تزوجت بعد قصة حب جمعت بينها وبين الكاتب الصحفي عبد الحميد سرايا وانجبت منه 4 ابناء هم خالد ويعمل طبيبا ومقيم في لندن ومني مهندسة ديكور ومقيمة في امريكا وعمر واخيرا محمد الذي يعمل مخرجا للافلام الوثائقية.

نعيمة وصفى الفنانة نعيمة وصفى المسارح ديروط الخرساء رصيف نمرة 5

موضوعات متعلقة

وفاة نجل الفنان عادل الفار

حضور قوي لـ سمر شِشة في مسلسل جميل جداً

حمو بيكا: حسبي الله في كل حد جيه عليا.. وهاخد حقي من النقابة بالقانون

شيرين تنعى والدة عمرو مصطفى

استئنافاً لجولته حول العالم العربي.. تفاصيل عرض فيلم مجنون فرح في المغرب خلال شهر فبراير

أخبار الفن| تكريم فاروق فلوكس.. 12 جائزة لحظر تجول في مهرجان جمعية الفيلم

12 جائزة لحظر تجول في مهرجان جمعية الفيلم

الأميرة كاترينا تسلم جوائز حفل الختام بمهرجان فاتن حمامة

ترشيحاتنا

بعد إعلان السويد انتهاء الجائحة.. العلماء يحذرون من كارثة

كل ما نعرفه عن رنج روفر سبورت 2023 الجيل الجديد.. تفاصيل

صراع عربي على البرونزية.. موعد مباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية

محمد صبحي عن حقيقة انتقاله إلى الأهلي: لا توجد أي مفاوضات

حكاية السهرة| مسيحي ألقى خطبة الجمعة ببراعة.. قصة يوسف داود مع الإسلام

الحالة متأخرة.. إصابة الفنان أحمد حلاوة بفيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

مفيدة شيحة: شيرين كلمتني وقالتلي "مرجعتش لحسام حبيب"

كيروش يقرر استبعاد عنصرين من جهازه الفني الفترة المقبلة

عباس شراقي: سد إثيوبيا لم يعلُ من العام الماضي مترًا واحدًا ..فيديو

ضحية زوج قام بنشر صورها: اعتبروني بنتكم واقفوا جنبي.. فيديو

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. تفاصيل

مصر تعيش ظاهرة فلكية جديدة .. القمر يقترن مع نجوم الثريا اليوم

كارتيرون يطلب التعاقد مع ثنائي منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

بعد تعرضه لحادث خطير.. ساعة ذكية تنقذ صاحبها من الموت

أثناء تصوير برنامج.. نجاة ممثل شهير من بين فكي تمساح مفترس|شاهد

فيديو

فيديو جراف.. والد حسام حبيب عن عودة ابنه إلى شيرين عبد الوهاب: ما أعرفش حاجة

فيديو جراف.. ماذا قال كوليبالي لـ محمد عبد المنعم عقب نهائي إفريقيا

فيديو.. ماذا قال النني عن عرض الأهلي وتصريحات رضا عبدالعال

كيف أصبح شكل أطفال طيور الجنة بعد 15 سنة ؟ |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ