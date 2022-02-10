في ذكرى ميلادها.. محطات في حياة نعيمة وصفي

يحل اليوم الخميس الموافق ١٠ فبراير ذكرى ميلاد الفنانة نعيمة وصفي.

نعيمة وصفي

اشتهرت بدور الخرساء في فيلم رصيف نمرة 5 وفي دور الزوجة المكلومة في فيلم واسلاماه التي انهالت ضربا بـ (القبقاب) علي شجرة الدر ودور الجدة التركية في فيلم حبيبي دائما .. انها الفنانة الراحلة عاشقة المسرح التي ادت علي خشبته اروع الادوار الفنانة نعيمة وصفي التي رحلت عن عالمنا في 7 اغسطس عام .1983



هي من مواليد عام 1921 تربت في كنف اسرة ميسورة الحال بقرية تابعة لمركز ديروط بأسيوط حيث كان والدها محمد بك وصفي مهندسا ومديرا لاحدي شركات الري الفرنسية أما والدتها فكانت ربة منزل لاسرة تمتلك الكثير من الاراضي الزراعية.



نعيمة وصفي



التحقت نعيمة بمعهد المعلمات ثم عملت لفترة في مجال التدريس الا انها لم تهوَ الاستمرار فيه فقررت دخول مجال الكتابة اولا حيث كانت تهوي الشعر والزجل منذ صغرها وفازت باحدي الجوائز عن قصة نشرت لها في مجلة (انا وانت ) عام 1948.



تعرفت علي الفنانة نجمة ابراهيم التي شجعتها على دخول عالم الفن وذلك بعدما ترددت علي المسارح وبالفعل التحقت بالمعهد العالي للتمثيل وكانت البنت الوحيدة التي تخرجت في الدفعة الاولي من المعهد وتم تعيينها بفرقة المسرح الحديث ثم انتقلت للعمل بفرقة المسرح القومي.



نعيمة وصفي



قدمت العديد من الاعمال المسرحية منها جلفدان هانم والناس اللي تحت وشيء في صدري.. كما شاركت في بالتمثيل في الكثير من المسلسلات منها حكاية ميزو كما ظهرت فيما يزيد عن 20 فيلما من ابرزها رصيف نمرة 5 وحسن ونعيمة وبين السماء والارض ورحلة العمر والمتوحشة و ريا وسكينة.



تزوجت بعد قصة حب جمعت بينها وبين الكاتب الصحفي عبد الحميد سرايا وانجبت منه 4 ابناء هم خالد ويعمل طبيبا ومقيم في لندن ومني مهندسة ديكور ومقيمة في امريكا وعمر واخيرا محمد الذي يعمل مخرجا للافلام الوثائقية.