"دور مبادرة حياة كريمة في التنمية" بثقافة بني سويف

أقام فرع ثقافة بني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، عدداً من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث عقد قصر ثقافة شرق النيل الصالون الثقافي والذي تضمن محاضرة بعنوان "حياة كريمة ودورها في تنمية المجتمع" قال خلالها د. علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية ومسؤول حياة كريمة في المحافظة أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تنمية شاملة لكافة التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق، وكذلك البنية التحتية «الطرق والنقل، الصرف الصحي، مياه الشرب، الكهرباء، الانارة العامة، الغاز الطبيعي الاتصالات، توفير تنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجا بدءًا من سكن كريم وصحة جيدة وتمكين اقتصادي واجتماعي بجانب توعيتهم للحفاظ على استمرارية التنمية الموفرة لهم، وكذلك سد الفجوات التنموية بين القرى بهدف توحيد معايير الفقر من أجل القضاء على الفقر متعدد الأبعاد.

وقدم بيت ثقافة أبوصير الملق عرض فني لفرقة ابوصير الملق للموسيقى والغناء الشعبي، بينما عقدت مكتبة ابو صير الملق محاضرة بعنوان "طب الأعشاب" ضمن أنشطة التثقيف العلمى للكيميائي وائل قرني محمدين تناول خلالها أهمية استخدام الأعشاب لعلاج بعض الأمراض، حيث أن التداوي بالأعشاب أو طب الأعشاب أو العلاج النباتي هو أحد مواضيع علم النبات ويشتمل على استخدام ماهو مخصص من النباتات لأغراض طبية أو كمكمل غذائي، كما نظمت مكتبة منشأه عاصم محاضرة عن "توعية الشباب ضد التطرف وخطره على المجتمع" أكد خلالها مسؤول النشاط أن التطرف أخطر الأمراض التي تفتك بالمجتمعات، وتقتل روح التسامح بين الناس، وتخلق أنماطاً من العقول المتعصبة الملأى بالكراهية والحقد نحو الآخر، وهو آفة اجتماعية وفكرية وأخلاقية تشير إلى الخروج عن القيم والأفكار والسلوكيات الإيجابية في مجتمع معين، وبالمقابل تبني قيماً ومعايير سلبية دخيلة على المجتمع.

ومن جانب آخر قدمت الإدارة العامة لثقافة المرأة بالفرع ورشة حكي حول "مخاطر الزواج المبكر" حاضرها أسامة بدر الذي تناول اتجاه الكثير من الناس إلى الزواج المبكر رغبةً في الاستقرار، وإقامة بيت مستقل، ولكنهم يجهلون عواقب هذا الزواج، والمشاكل الناتجة عنه ومنها تحمل المسؤولية في سن صغيرة جداً، احتمالية انهيار الزواج بسبب الجهل، مواجهة صعوبة في تربية الأطفال، تأثير الزواج علي صحة الفتاة، كما عقدت مكتبة دلاص ورشة حكي عن "الصدق والأمانة " لذوي القدرات الخاصة إشراف فاتن عبد المعبود.