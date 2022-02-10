وزيرا الثقافة والسياحة يبحثان تنظيم فعاليات فنية بالمحافظات لتعظيم دور القوى الناعمة

اجتمعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار بمقر وزارة الثقافة بالزمالك؛ لبحث الاستعدادات اللازمة لتنظيم عدد من العروض الفنية والفعاليات الثقافية في الأماكن السياحية والتاريخية بهدف تعظيم دور القوى الناعمة المصرية في دعم وتنشيط الحركة السياحية.

واتفق الوزيران على إقامة عرض فني مميز للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل والمشاركة فى تنظيم عدد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية والسياحية خلال الفترة القادمة بجميع محافظات الجمهورية لرفع الوعي السياحي والثقافي وتنشيط حركة السياحة الداخلية و إبراز المنتجات المتميزة والمتعددة للمقصد السياحي المصري.

وخلال الاجتماع تم استعراض محتوي العرض الفني الذي سوف يتم تنظيمه من امام معبد ابو سمبل، مساء يوم ٢١ من فبراير الجاري بعد الانتهاء من عرض الصوت و الضوء و ذلك احتفالا بظاهرة تعامد الشمس في هذا التاريخ الاستثنائي والمميز والذي يوافق ٢٢/٠٢/٢٠٢٢.

كما تم الاتفاق على وضع شاشات كبيرة بالساحة الأمامية للمعبد يوم تعامد الشمس لنقل هذه الظاهرة للجمهور وإعادة إذاعة العرض الفني.

وتطرق الاجتماع الى مناقشة تنظيم عددا من الفعاليات و المهرجانات الثقافية و الفنية و السياحية بمحافظات الصعيد خلال شهر مارس، في معبد دندرة بمحافظة قنا ومعبد ابيدوس بمحافظة سوهاج بالإضافة إلى إقامة بعض العروض الخاصة لشهر رمضان والتي تأتي مع انطلاق فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الاسلامي

حضر الاجتماع من وزارة السياحة والاثار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، والاستاذة يمني البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية و الاستاذة لمياء كامل مساعد الوزير للترويج

ومن وزارة الثقافة الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية ، المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالاوبرا