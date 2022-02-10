عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرا الثقافة والسياحة يبحثان تنظيم فعاليات فنية بالمحافظات لتعظيم دور القوى الناعمة

وزيرة الثقافة الدكتورة
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم

اجتمعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار  بمقر وزارة الثقافة بالزمالك؛ لبحث الاستعدادات اللازمة لتنظيم عدد من العروض الفنية والفعاليات الثقافية في الأماكن السياحية والتاريخية بهدف تعظيم دور القوى الناعمة المصرية في دعم وتنشيط الحركة السياحية. 

واتفق الوزيران على إقامة عرض فني مميز للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل والمشاركة فى تنظيم عدد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية والسياحية خلال الفترة القادمة بجميع محافظات الجمهورية لرفع الوعي السياحي والثقافي وتنشيط حركة السياحة الداخلية و إبراز المنتجات المتميزة والمتعددة للمقصد السياحي المصري.

وخلال الاجتماع تم استعراض محتوي العرض الفني الذي سوف يتم تنظيمه من امام معبد ابو سمبل، مساء يوم ٢١ من فبراير الجاري بعد الانتهاء من عرض الصوت و الضوء و ذلك احتفالا بظاهرة تعامد الشمس في هذا التاريخ الاستثنائي والمميز والذي يوافق ٢٢/٠٢/٢٠٢٢. 
كما تم الاتفاق على وضع شاشات كبيرة بالساحة الأمامية للمعبد يوم تعامد الشمس لنقل هذه الظاهرة للجمهور وإعادة إذاعة العرض الفني.

وتطرق الاجتماع الى مناقشة تنظيم عددا من الفعاليات و المهرجانات  الثقافية و الفنية و السياحية بمحافظات الصعيد خلال شهر مارس، في معبد دندرة بمحافظة قنا ومعبد ابيدوس بمحافظة سوهاج بالإضافة إلى إقامة بعض العروض الخاصة لشهر رمضان والتي تأتي مع انطلاق فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الاسلامي  

حضر الاجتماع من وزارة السياحة والاثار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، والاستاذة يمني البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية و الاستاذة لمياء كامل مساعد الوزير للترويج

ومن وزارة الثقافة الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية ، المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالاوبرا

الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار وزارة الثقافة بالزمالك حث الاستعدادات اللازمة العروض الفنية والفعاليات الثقافية لاماكن السياحية والتاريخية

ترشيحاتنا

مدرب يد بورجوس الإسباني: الزمالك يسطر تاريخا كبيرا ومباراتنا أمامه ستكون صعبة

بيع الهوا.. سر تزييف مداخلة الدكتور مجدي يعقوب وقرار الأعلى للإعلام

كلب "ريان" الوفي.. سار وسط مشيعي جنازته ورابط أمام قبره| شاهد

دعاية على الفيسبوك.. الداخلية تسقط أخطر مزور للأختام والأوراق الرسمية

كيفية حصول الأجنبية على الجنسية المصرية |خدمات

نيفين جامع: نأمل في الخروج بقرارات إيجابية تعزز مكاسب العمل الاجتماعى العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

قد يحدث مستقبلا.. محامي شيرين يحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب

قراران جمهوريان.. زيادة في رأس مال بنك التنمية الأفريقي

اعترافات قاتلة طفلها في الجيزة: رضعته وبعدها خنقته علشان أنتقم من أبوه| خاص

نص اعترافات متهم في كتائب حلوان بعد إحالته للمفتي: قتلت ضابط شرطة

شيرين عبد الوهاب تنفي رجوعها.. ووالد حسام حبيب ساخرا: محدش قالي|القصة الكاملة

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

بعد تعرضه لحادث خطير.. ساعة ذكية تنقذ صاحبها من الموت

أثناء تصوير برنامج.. نجاة ممثل شهير من بين فكي تمساح مفترس|شاهد

فيديو

فيديو .. حكاية الطفل ياقوت الذي تبرع بالنخاع الشوكى لإنقاذ شقيقته

هاجمه أسد.. أشرف الحلو يكشف سبب وفاة كبير مدربي الأسود 

الفريق سعد الدين الشاذلي.. 11 عاما على رحيل بطل تخطيط حرب أكتوبر

فيديو.. القدر ينقذ طفلي شبرا الخيمة من الموت.. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ