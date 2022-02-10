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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضمن عروض موسم الرياض

زينة عاشور تحتفل بنجاح مسرحية "كان ياما كان "

عمرو دياب وزينة عاشور
عمرو دياب وزينة عاشور

تشارك زينة عاشور، زوجة الفنان عمرو دياب  السابقة  فى مسرحية "كان ياماكان" من خلال وضعها للرؤية الفنية للمسرحية ، والتي تعرض في موسم الرياض بمنطقة البوليفارد .

ونشرت زينة عاشور عدة صور لها على حسابها على انستجرام احتفالا بنجاح العرض ، حيث كشفت  عن كواليس مسرحية "كان يا ما كان" في موسم الرياض.

ونشرت أيضاً صورة لها داخل المسرح أثناء متابعتها للمسرحية وتجهيزات عرضها، ولاقت الصور تفاعل كبير بسبب التجهيزات الضخمة في المسرحية والتقنيات الجديدة المستخدمة بها، وجمعها عدة ألوان فنية مثل الاستعراض والموسيقى وغيرها.

تعد المسرحية من تأليف جود كريستيان، وإخراج ويل تاكيت، والرؤية الفنية لزينة عاشور ، وسيشارك في المسرحية أكثر من 80 فنان سعودي مابين ممثلين وفنيين تم إعدادهم في بريطانيا .

وتختتم عروض المسرحية في الرياض في يوم 11 فبراير الجاري.

حفل عمرو دياب فى المنارة

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي غدا في ساحة مركز المنارة بالتجمع الخامس، والذي يعد أولي حفلات الهضبة فى مصر لعام 2022.

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل العديد من أغانيه الجديدة، إضافة إلى بعض من أشهر أغانيه القديمة، ويحضر مفاجأة كبيرة لجمهوره.

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