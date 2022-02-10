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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمير كرارة يهنئ أحمد فهمي بفيلمه الجديد مستر إكس

احمد فهمي
احمد فهمي

 


حرص الفنان أمير كرارة، على  تهنئة صديقه  أحمد فهمي، على فيلم الجديد "مستر إكس"، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر" أمير كرارة "،البوستر الرسمي للفيلم معلقًا عليه: "صاحبي العاقل مبروك يا برنس".


فيلم "مستر إكس " بطولة أحمد فهمي، إنتاج أحمد السبكي، فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، قصه أماني التونسي، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وامجد الشرقاوي  ،واخراج أحمد رشيد.


وكان آخر أعمال أحمد فهمى فيلم "العارف" الذى يشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

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أمير كرارة تهنئة احمد فهمي فيلم جديد فيلم مستر إكس السبكي

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