قافلة طبية مجانية على مدار يومين في المنوفية

نظمت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالمنوفية قافلة طبية مجانية بقرية كفر الشرفا الغربي بمركز تلا والتي استمرت علي مدار يومين.

وضمت القافلة العلاجية تخصصات "باطنة، جراحة، أسنان، نساء، أنف وأذن، أطفال، جلدية " وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين .

اكدت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق القوافل بالمنوفية بأنه تم الكشف علي إجمالي1251 حالة، عمل أشعة ل21 حالة، عمل تحاليل ل149 حالة، الكشف العشوائي للضغط والسكر ل17 حالة، وتحويل 8 حالات إلي المستشفيات التابعة للمديرية لعمل اللازم لهم، بالإضافة إلي تنظيم ندوات تثقيفية للمترددين علي القافلة العلاجية.