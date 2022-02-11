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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أبراج الضغط العالي خطر يهدد أرواح أهالي قرية الحجز بحري في أسوان

صدى البلد

استغاث المواطن محمود المزينى، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" الذي يقدمها موقع " صدى البلد " يتضرر فيها من وجود أبراج الضغط العالي  فى قريه الحجز بحري نجع العقيبة التابعة لمركز ادفو فى محافظة أسوان.


ويقول في رسالته: “نعاني أشد المعاناة نحن أهالى قريه الحجز بحري نجع العقيبة التابعة لمركز ادفو فى محافظة اسوان من أبراج الضغط العالى التي تمثل خطرا كبير جدا جدا على أرواحنا جميعا مما يشكل خطورة علينا وعلي الأطفال بصفة خاصة والأجنة والحوامل ، وتم عمل شكوى ولم ينظر فيها حتى الآن”.

وأضاف: “علما بأنه تم إدراج قرية الحجز بحري_نجع العقيبة، ضمن مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصري ، وذلك في عملية إحلال أبراج الضغط العالى إلي كابلات تحت الأرض ، بقرية الحجز بحري نجع العقيبه، والتي تقع على جنابي مصرف مخر السيل، لكابلات ضغط متوسط  11000 ك ف ارضيه حيث انها داخل الكتلة السكنية، ويسبب خطورة على أرواح أهالي القرية، وكذلك من اجل الحفاظ على أرواح الأطفال خلال ذهابهم الي المدرسة”.

واختتم استغاثته: “لذا نناشد المسئولين الاهتمام بهذا الموضوع وندعوا الله عز وجل ان تصل أصواتنا إليهم لحل هذه المشكلة الخطيرة والتى تعرض صحتنا وأبناءنا إلى الخطر الشديد”.

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ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الضغط العالي مبادرة حياة كريمة محافظة أسوان مركز إدفو الكتلة السكنية أبراج الضغط العالي

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