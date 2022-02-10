بوتين : روسيا تحتاج إلى ضمانات أمنية ملزمة قانونًا من حلف الناتو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه في ظل مناخ دبلوماسي عالمي “مضطرب ومتوتر” بشكل متزايد، تحتاج روسيا إلى الحصول على ضمانات أمنية ملزمة قانونًا من حلف الناتو.

وفي بيان تهنئة نُشر بمناسبة يوم العاملين في الحقل الدبلوماسي، كلف بوتين موظفي وزارة الخارجية بالسعي للحصول على ضمانات شاملة لأمن روسيا من الناتو.

وأشار بوتين إلى التوترات المتزايدة باستمرار بين روسيا والغرب، مشيرًا إلى أن “الجهود الإضافية والمتواصلة” مطلوبة من حكومته “لضمان الاستقرار الاستراتيجي ومواجهة التهديدات والتحديات الناشئة”.

وقال البيان: “يشمل هذا بشكل خاص محاولتنا للحصول على ضمانات أمنية وطنية شاملة وملزمة قانونًا من الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو”.

كما أشاد البيان، الذي وجهه بوتين إلى جميع الدبلوماسيين في البلاد، بـ “السجل المجيد للخدمة المخلصة للوطن الأم”.

وتعرضت الدبلوماسية الروسية للاختبار في الأشهر الأخيرة، في مناخ من العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة وأعضاء الناتو الآخرين.

وفي ديسمبر من العام الماضي، نشرت وزارة الخارجية الروسية مسودتي معاهدتين، واحدة مع الولايات المتحدة والأخرى مع الناتو، مع قائمة طويلة من مطالب موسكو الأمنية.

وشمل ذلك إنهاء توسع الناتو شرقاً، وسحب أسلحة الحلف إلى مواقع عام 1997، وعدم نشر الأسلحة النووية بالقرب من الحدود الروسية.

وفي الشهر الماضي، تلقت موسكو ردودًا من كل من واشنطن والناتو، ووفقًا لروسيا، تجاهلت الردود جميع مطالبها تقريبًا المتعلقة بالأمن القومي والضمانات الأمنية.