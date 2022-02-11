سفير روسيا بالقاهرة: لا نفكر فى وقف إمداد الغاز إلى أوروبا

قال چيورجي برويسينكو السفير الروسي بالقاهرة، إن روسيا جاهزة لكافة تطورات الموقف بشأن الأزمة مع أوكرانيا، مؤكدًا أن الغرب هم من يفكرون أن روسيا تهدد أوكرانيا ويروج لهذا السيناريو ويروجون بأن روسيا ستوقف إمدادات الغاز لأوروبا.



وأضاف برويسينكو، في لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام"، عبر فضائية "TeN" مساء اليوم الخميس،أن روسيا لا تفكر فى وقف إمداد الغاز إلى أوروبا.



وأوضح أن روسيا شريك موثق في توريد مصادر الطاقة والغاز، وعندما نرى ما تقوم به دول الاتحاد الأوروبي بتعطيل إمداد الغاز الطييعي في نفس الوقت نجد أن أسعار الطاقة في أوروبا ارتفعت بشكل كبير وهو ما يعاني منه المواطن الأوروبي بشكل مباشر.