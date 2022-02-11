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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة تشيلسي وبالميراس في نهائي مونديال الأندية

صدى البلد

 

 

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي لمواجهة بالميراس البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية 2021، البطولة التي تستضيفها دولة الإمارات.

وحقق فريق تشيلسي الفوز امام الهلال السعودي بـ هدف نظيف، في المباراة التي استضافها ملعب محمد بن زايد في إمارة أبو ظبي بالإمارات.


وكان بالميراس تمكن  من الصعود لنهائي كأس العالم للأندية عقب الفوز على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بالأمس في استاد آل نهيان.

 

موعد مباراة تشيلسي وبالميراس في نهائي كأس العالم للأندية:


تقام مباراة تشيلسي وبالميراس غدا السبت الموافق 12 فبراير 2022 في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة و7:30 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية 
 

ومن المقرر ان تذاع مباراة تشيلسي وبالميراس في نهايي كاس العالم للاندية عبر قنوات أبو ظبي والسعودية .
 

 

تشكيل تشيلسي في مباراة نهائي كأس العالم للأندية

 

وستكون تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالآتي:

حراسة المرمى: كيبا اريزابالاجا

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - أندرياس كريستنسن - أنطونيو روديجير - ماركوس ألونسو

خط الوسط: ماسون ماونت - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: حكيم زياش - روميلو لوكاكو - تيمو فيرنر

 

اعلن نادى الهلال السعودى جاهزية قائد الفريق سلمان الفرج لخوض مواجهة الأهلى، المقرر لها عصر بعد غدٍ السبت، لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الإمارات، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعانى منها.

وشارك سلمان الفرج قائد الهلال السعودي في تدريبات الفريق  الخميس استعدادا لمواجهة الأهلي في مباراة المركز الثالث لـ كأس العالم للأندية.

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة قوية عندما يلعب أمام الهلال السعودي على تحديد المركزين الثالث والرابع من منافسات كأس العالم للأندية .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي والهلال السعودي في تمام الساعة الثالثة من عصر السبت المقبل وسيتم إذاعتها عبر قنوات أبو ظبي والسعودية .

وقامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم العالم للأندية بفتح السيستم الإلكتروني لبيع التذاكر عبر موقع البطولة، عقب انتهاء مباراة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي أمس الأربعاء.

وهو الأمر الذي يتيح الفرصة أمام الراغبين من جماهير الأهلي في حضور مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي والهلال السعودي المقرر لها بعد غدا السبت، مراعاة للإقبال الشديد على العدد المتبقي من التذاكر التي يتم بيعها عبر موقع البطولة حاليا، ومن خلال اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، والحجز قبل نفاد التذاكر، وحتى يتمكنوا من الحصول على التذاكر التي تمكنهم من حضور المباراة ومؤازرة فريقهم.

يذكر أن الأهلي خسر أمام بالميراس البرازيلي 2-0 في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بينما خسر الهلال السعودي 1-0 أمام تشيلسي الإنجليزي.

كأس العالم للاندية كأس العالم الهلال السعودي بالميراس البرازيلي مونديال الأندية الامارات

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