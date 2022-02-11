قبل بيعها للمواطنين .. ضبط 610 كيلو مصنعات لحوم فاسدة بالاسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط (المسئول عن محل لبيع اللحوم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) وذلك لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى والإتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى ، وبحوزته ( 610 كيلو جرام من مصنعات اللحوم "سجق" بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى .