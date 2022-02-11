حملات مكبرة لشرطة البيئة لفحص السيارات المخالفة بنطاق القليوبية والدقهلية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق مديريتى أمن (القليوبية – الدقهلية) لضبط السيارات التى تسبب إنبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل .
أسفرت جهودها عن فحص (123) سيارة وتبين مخالفة (43) سيارة غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة بنطاق مديرية أمن القليوبية .
كما تم ضبط (66) قضية صرف وإلقاء مخلفات بالمجارى المائية بنطاق مديرية أمن (الدقهلية) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال حماية البيئة .