تطوير الخطة...نجم الزمالك السابق يوجه نصيحة لـ موسمياني

وجه أحمد مجدي نجم الزمالك السابق نصيحة خاصة للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي وطالبه بتطوير خطة 3-4-3.

قال أحمد مجدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لابد من تطوير خطة 3-4-3 في الأهلي البداية كانت قوية بتلك الطريقة ولكن المنافس سهل يدرس تلك الطريقة ويغلق عمق الملعب دفاعيا لذلك الأهلي أصبح يعاني مؤخرا لذلك لابد من تطوير تلك الطريقة"

وأضاف: "الأهلي لديه أزمة في مركز الظهير الأيمن على المستوى الهجومي عكس الظهير الأيسر معلول ينجح في الظهور هجوميا بشكل مميز".

وختم حديثه قائلا:"في مباراة بالميراس البرازيلي الأهلي لم يكن لديه التحول الهجومي الجيد والضغط العالي كان سبب أساسي في تسجيل بالميراس للهدف الأول".