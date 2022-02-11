عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطوير الخطة...نجم الزمالك السابق يوجه نصيحة لـ موسمياني

صدى البلد

وجه أحمد مجدي نجم الزمالك السابق نصيحة خاصة للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي وطالبه بتطوير خطة 3-4-3.

قال أحمد مجدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لابد من تطوير خطة 3-4-3 في الأهلي البداية كانت قوية بتلك الطريقة ولكن المنافس سهل يدرس تلك الطريقة ويغلق عمق الملعب دفاعيا لذلك الأهلي أصبح يعاني مؤخرا لذلك لابد من تطوير تلك الطريقة"

وأضاف: "الأهلي لديه أزمة في مركز الظهير الأيمن على المستوى الهجومي عكس الظهير الأيسر معلول ينجح في الظهور هجوميا بشكل مميز".

وختم حديثه قائلا:"في مباراة بالميراس البرازيلي الأهلي لم يكن لديه التحول الهجومي الجيد والضغط العالي كان سبب أساسي في تسجيل بالميراس للهدف الأول".

الأهلى موسيمانى البرازيل بيتسو موسيماني أحمد مجدى الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

الزمالك يتراجع عن قرار معاقبة أبو جبل .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أسعار اللحوم البلدي اليوم الجمعة 11فبراير

ترشيحاتنا

عقب فوز ليفربول ..جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

هل ترك خطبة الجمعة وإدراك الركعتين مع الإمام يقلل الثواب؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

وفاة نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي

لحظة انتشال 3 عمال من بئر صرف صحي بالفيوم.. فيديو

تطوير الخطة...نجم الزمالك السابق يوجه نصيحة لـ موسمياني

الخطوط التونسية تعتزم تسريح نحو ألف موظف بداية من هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

في ذكرى وفاة إبراهيم الفقي.. كيف انتهت حياة "فيلسوف السعادة" بمشهد حزين؟

فيديو

بعد تألقه مع المنتخب بـ أمم إفريقيا .. زيزو يحسم الجدل بشأن استمراره في الزمالك "فيديو"

سقطت من الشرفة .. مصرع طبيبة بعد وضعها طفلتها بـ12 يوما بالمنوفية

فيديو.. زيادات كبيرة في رواتب العاملين بالدولة.. تعرف عليها

رفض الرحيل .. سر الكلب الذي يرابط عند قبر الطفل ريان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ