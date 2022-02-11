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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عادل مصطفى: الهلال الطرف الأقوى في مواجهة الأهلي

صدى البلد

يرى عادل مصطفى نجم الأهلي السابق أن فريق الهلال السعودي يعد الطرف الأقوى في مواجهته ضد الأهلي لتحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

قال عادل مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الهلال يمتلك أفضل محترفين في إفريقيا وآسيا لذلك المواجهة لن تكون سهلة بالنسبة للأهلي"

أضاف: "الهلال يترجم قوة الدوري السعودي، الهلال في السعودية يذكرني بالأهلي في مصر من خلال جماهيريته الكبيرة وكذلك ملعبه المميز"

وختم حديثه: "الهلال الطرف الأقوى في مباراة الأهلي لكونه جاهزا عن الأهلي ويمتلك عناصر مميزة ومحترفين على أعلى مستوى والهلال قدم مباراة جيدة ضد تشيلسي"

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