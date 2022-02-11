البطاطس بـ5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة11 - 2 - 2022

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي"، أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 11 - 2 - 2022.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 4.75 جنيه للكيلو

البصل بـ 2.25 جنيه للكيلو

البطاطس 5 جنيهات للكيلو

الخيار 8.5 جنيهات

الفلفل الرومي 9 جنيهات للكيلو

الباذنجان بـ7 جنيه للكيلو

البسلة 5 جنيهات

الملوخية 10 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

الجوافة 7 جنيهات

اليوسفى 4.5 جنيه

البرتقال 5 جنيهات

الموز 10 جنيهات



وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، وأكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.