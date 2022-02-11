تنويه من السفارة السعودية في واشنطن بخصوص جواز السفر

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، تنويهًا للمواطنين الراغبين في استخراج جواز السفر الإلكتروني الجديد، مشترطة ضرورة وجود هوية وطنية سارية.

وأوضحت السفارة عبر تويتر- أنها تود التنويه للمواطنين الكرام الراغبين في تجديد جوازات السفر عن طريق السفارة، بأن اشتراطات التجديد تتطلب وجود هوية وطنية سارية المفعول. كما تود التنويه بأنه يتعذر تجديد الهوية الوطنية عن طريق السفارة ويتوجب تجديدها من داخل المملكة.

وأضافت أنه يمكن لمن تنطبق عليهم الشروط؛ الاستفادة من خدمة تجديد بطاقات الهوية الوطنية للسعوديين الموجودين خارج المملكة المقدمة من الأحوال المدنية.

يُشار إلى أن الأحوال المدنية أطلقت في 2018م خدمة تجديد الهوية الوطنية للسعوديين في الخارج.