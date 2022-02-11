"عين شمس" تطلق منحة "سفراء المناخ الأفارقة" استعدادا لـCOP27

أعلنت جامعة عين شمس، عن منحة تدريبية أون لاين باللغة الإنجليزية بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني، ضمن فعاليات مبادرة “سفراء المناخ الافارقة”، في إطار البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ، الذى يستهدف تخريج 5000 سفير مناخ، من طلاب الجامعات الافريقية، برعاية اتحاد الجامعات الأفريقية الدكتور بكري سعيد عثمان.

تقدم المنحة تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتورة نهى دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، واتحاد الجامعات الأفريقية والمركز الثقافي البريطاني، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

وأكدت الدكتورة نهى سمير دنيا عميد الكلية،، أنه تم فتح باب التسجيل في البرنامج التأهيلي لسفراء المناخ الأفارقة اعتبارا من يوم السبت 5 فبراير 2022، علي أن تبدأ الدورة السبت المقبل 12 فبراير وتنتهي فى 24 فبراير 2022 لمدة 12 يوما.

وأشارت إلى أنها منحة تدريبية لزيادة الوعي بالعمل المناخي ومواجهة التغيرات المناخية للأنشطة الفردية والمنزلية، وإعداد جيل من الشباب الملهمين والمؤثرين ليكون لهم دور توعوي في القارة، للحد من انبعاثات الكربون والغازات المسببة للاحتباس الحراري، بالتوازى مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف COP27 نوفمبر المقبل 2022.



وأكدت الجامعة، أن المنحة التدريبية مجانية لطلاب الجامعات الافريقية بالتعاون مع رؤساء ال COP26 ممثلا عنهم المركز الثقافي البريطانى، واتحاد الجامعات الأفريقية، الذى يضم 500 جامعة في 52 دولة إفريقيا، حيث سيتم ترشيح 10 طلاب من كل جامعة من الطلاب الافارقة بالجامعات الافريقية بمصر والخارج.

ويتم التدريب علي ايدي خبراء وكوادر علمية متخصصة برئاسة الدكتورة نهي سمير دنيا وإشراف من الدكتور مصطفي الشربيني رئيس المبادرة والأمين العام حسام الدين محمود، حيث يسعي اتحاد الجامعات الأفريقية الممثل للاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي للجامعات إلى نشر ثقافة المناخ بتنظيم دورة في بداية العام الدراسي الجديد لجميع الطلاب الجدد بمشاركة من الكلية والمبادرة وبعض المؤسسات التعليمية الافريقية.

تقدم جامعة عين شمس منحة تدريبية مجانية لطلاب الجامعات الافريقية بالتعاون مع رؤساء ال COP26 ممثلا عنهم المركز الثقافي البريطاني واتحاد الجامعات الأفريقية الذي يضم ٥٠٠ جامعة في ٥٢ دولة إفريقيا سوف يرشح ١٠ طلاب من كل جامعة.

وهذا البرنامج أون لاين علي تطبيق ميكروسوفت تيمز من خلال كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني في إطار فعاليات مبادرة المليون، شباب متطوع للتكيف المناخي التي شاركت الكلية في تأسيسها ويتم التدريب علي ايدي خبراء وكوادر علمية متخصصة برئاسة الدكتورة نهي سمير دنيا وإشراف من الدكتور مصطفي الشربيني رئيس المبادرة والأمين العام حسام الدين محمود

حيث يسعي اتحاد الجامعات الأفريقية الممثل للاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي للجامعات أن ينشر ثقافة المناخ وسوف ينظم دورة في بداية العام الدراسي الجديد لجميع الطلاب الجدد بمشاركة من الكلية والمبادرة وبعض المؤسسات التعليمية الافريقية

موعد البرنامج : يبدأ من يوم الاثنين الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٢ وينتهي الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢

الفئة المستهدفة : الطلاب الافارقة بالجامعات الافريقية بمصر والخارج

يمنح المتدرب شهادة حضور معتمدة ٢٨ ساعة تدريبية

في نهاية البرنامج سيكون المتدرب لديه المعرفة القدرة علي

اولا : التعرف علي مفهوم التغيرات المناخيةوأسبابها وتأثيرتها في مجال الزراعة والغذاء والمياه والصحة والتنوع البيولوجي وعلي كافة اهداف التنمية المستدامة لأجندة ٢٠٦٣ وفي افريقيا بصفة خاصة

ثانيا: حساب البصمة الكربونية الفردية له وللاخرين وكيفية تقليل الانبعاثات التي تسببها الاستخدمات الفردية والمنزلية

ثالثا: سبل مواجهة التغيرات المناخية وأجراءات التكيف المناخي للانشطة الفردية

رابعا : التقارير والمنظمات الدولية