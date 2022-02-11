عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة: طرح الجداول الدراسية للفصل الدراسى الثانى لطلاب الدراسات العليا

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن موقف الجداول الدراسية لـ الفصل الدراسى الثانى لطلاب الدراسات العليا للعام الجامعى 2021-2022 . 

وقال الدكتور شريف شاهين ، أنه تم إعلان الجداول الدراسية للفصل الدراسى الثانى لجميع الفرق الدراسية و لجميع البرامج من الدبلوم و الماجستير والدكتوراه عبر الموقع الرسمى للكلية وجارى إعداد جداول البكالوريوس . 

txt

بتخصصات عالمية.. الخشت: قاربنا على الانتهاء من جامعة القاهرة الدولية

txt

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادات التخرج بكلية التخطيط الاقليمى والعمراني بجامعة القاهرة

على الجانب الأخر ،  تنظم جامعة القاهرة عددا كبيرا من الأنشطة الطلابية خلال فترة إجازة منتصف العام وخريطة كاملة للأنشطة خلال الفصل الدراسي الثاني لتحفيز الطلاب ودعم المواهب لديهم.

كما سيتم مشاركة طلاب الجامعة في عدد من معسكرات التدريب منها: معسكر لتدريب الطلاب المبتكرين والمخترعين، ومعسكر ريادة الأعمال بعنوان كيف تصبح رائد أعمال، ومعسكر لتدريب طلاب الفنون الشعبية، ومعسكر تدريبي للطلاب المشاركين في مسابقة إبداع 10، ومعسكر إعداد عشائر الجوالة بكليات الجامعة المختلفة استعدادًا لمهرجان الجوالة.

كما أن هناك عددا من المسابقات في مختلف المجالات منها: مسابقة لكرة السلة، ومسابقة لكرة الطائرة، ومسابقة لكرة اليد، ومسابقات الشعر المتنوعة، وتدريب الطلاب المشاركين في مسابقة إبداع 10 في مجالات الموسيقي والكورال، والفنون التشكيلية، إلى جانب تنظيم الدوري الثقافي لمسابقة إبداع 10.

 

الدكتور شريف شاهين د كلية الأداب جامعة القاهرة الجداول الدراسية طلاب الدراسات العليا الفصل الدراسي الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

سمارة ترد على أبو جبل: توقعت إجابة أذكى وأرجو إغلاق الموضوع

الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته..وتوقعات بظهور متحورات جديدة للفيروس

بأمر خادم الحرمين.. قرار سعودي هام بشأن مواطني المغرب

الدكتورة آلاء ماتت.. معيدة الطب سقطت من البلكونة وتركت رضيعتها بعد 12 يوما من الولادة|تفاصيل

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

2.5 %.. تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية للتسجيل في الشهر العقاري

ترشيحاتنا

سفير مصر في موسكو يعلن حل أزمة صادرات البرتقال إلى روسيا

يحوي شريحة إلكترونية ومستوى أكبر من الحماية.. مواصفات جواز السفر السعودي الجديد

الرئيس الفرنسي: جهود مصر تجاه ليبيا محل تقدير من المجتمع الدولي بأسره

قاذفات بي-52.. أمريكا ترسل طائرات قادرة على حمل قنابل نووية ببريطانيا| فيديو

التقى ماكرون على هامش قمة «محيط واحد»..السيسي: مصر تولى أهمية كبيرة لحماية البيئة البحرية

بعد موافقة النواب.. الفرق بين قطاعي الشهر والتوثيق وفقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتاح من الألم .. أقوى طرق لعلاج الصداع بدون مسكنات

وزير الدفاع الأوكراني ينشر صورا لشحنة أسلحة أمريكية جديدة وصلت كييف

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

فيديو

فيديو.. تعرف على آخر تطورات أخبار طبيب الدمرداش

بعد زيارتهما في منزلهما.. صديق مقرب يؤكد عودة شيرين وحسام حبيب

تصريحات جريئة..عايدة رياض: محرم فؤاد ضربني وأحمد بدير ماكنش شقي |فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ