آداب القاهرة: طرح الجداول الدراسية للفصل الدراسى الثانى لطلاب الدراسات العليا

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن موقف الجداول الدراسية لـ الفصل الدراسى الثانى لطلاب الدراسات العليا للعام الجامعى 2021-2022 .

وقال الدكتور شريف شاهين ، أنه تم إعلان الجداول الدراسية للفصل الدراسى الثانى لجميع الفرق الدراسية و لجميع البرامج من الدبلوم و الماجستير والدكتوراه عبر الموقع الرسمى للكلية وجارى إعداد جداول البكالوريوس .

على الجانب الأخر ، تنظم جامعة القاهرة عددا كبيرا من الأنشطة الطلابية خلال فترة إجازة منتصف العام وخريطة كاملة للأنشطة خلال الفصل الدراسي الثاني لتحفيز الطلاب ودعم المواهب لديهم.

كما سيتم مشاركة طلاب الجامعة في عدد من معسكرات التدريب منها: معسكر لتدريب الطلاب المبتكرين والمخترعين، ومعسكر ريادة الأعمال بعنوان كيف تصبح رائد أعمال، ومعسكر لتدريب طلاب الفنون الشعبية، ومعسكر تدريبي للطلاب المشاركين في مسابقة إبداع 10، ومعسكر إعداد عشائر الجوالة بكليات الجامعة المختلفة استعدادًا لمهرجان الجوالة.

كما أن هناك عددا من المسابقات في مختلف المجالات منها: مسابقة لكرة السلة، ومسابقة لكرة الطائرة، ومسابقة لكرة اليد، ومسابقات الشعر المتنوعة، وتدريب الطلاب المشاركين في مسابقة إبداع 10 في مجالات الموسيقي والكورال، والفنون التشكيلية، إلى جانب تنظيم الدوري الثقافي لمسابقة إبداع 10.