الزراعة: كلمة الرئيس السيسي في قمة"محيط واحد"تحضير قوي لمؤتمر المناخ |فيديو

علق الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، على مشاركة الرئيس السيسي في قمة "محيط واحد"، بمدينة بريست الفرنسية.

وقال "فهيم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الرئيس السيسي لا يترك فرصة لمشاركة مصر الفعالة في كل الأحداث العالمية التي لها علاقة بالبيئة والمناخ".

وأضاف: "كلمة الرئيس السيسي كانت معبرة أن جزءا من حضارة مصر اهتمامها بمحيطها الإقليمي والدولي بالاتصال عبر شبكة من وسائل التواصل مع هذه البلدان عبر البحار والمحيطات"، مؤكدا: "كانت كلمة موجزة ومعبرة".

وأشار: "كلمة الرئيس السيسي اليوم وغيرها من الجهود التي تقوم بها الدولة في إطار التحضير الجيد والقوي لقمة التغييرات المناخية القادم التي سيتم عقدها في شرم الشيخ بنهاية هذا العام".

