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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عودة بعد غياب .. أسرار كبار النجوم مع دعاء صلاح .. قريبا

دعاء صلاح
دعاء صلاح

إنتهت مؤخرا الإعلامية دعاء صلاح من تصوير الموسم الاول من برنامجها الجديد الذي يحمل عنوان " The 9 Show " وذلك بعد غيابها بسبب زواجها مؤخرا من المنتج وليد عبد المنعم.

وسوف ينطلق  أولي حلقات البرنامج  خلال الفترة المقبلة علي إحدي القنوات الفضائية وهو برنامج فني كبير  تحت اطار اللون  الكوميدي ، كما يجمع باقة كبيرة من نجوم الفن المصري والوطن العربي.

ويتضمن البرنامج  محتوي وشكلا مختلفا عما قدمته من قبل كما يحتوي علي عدة فقرات متنوعة ما بين الغناء والتمثيل والرقص والأسرار الخاصة للنجوم.

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أحدث برامج الإعلامية دعاء صلاح "إنتي الاقوي" على شاشة قناة المحور وقدمت عدة برامج  علي شاشة  قناة النهار من بينها عقارب الساعة ، حكايتك ، مع دودي ، دودي شو.

الوطن العربي قناة النهار الكومي القنوات الفضائية نجوم الفن

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