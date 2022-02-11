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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات سكودا كودياك موديل 2022 .. صور

أسعار ومواصفات سكودا
أسعار ومواصفات سكودا كودياك موديل 2022

تقدم شركة سكودا باقة متنوعة من الاصدارات القوية داخل السوق المصري، ومنها النسخة كودياك موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، حيث تضم السيارة حزمة من عناصر التحكم والرفاهية باختلاف الفئات المطورحة، إلى جانب انظمة الحماية والعناصر التقنية.

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مواصفات السيارة سكودا كودياك موديل 2022 

 

زودت السيارة سكودا كودياك موديل 2022 بمحرك 1400 سي سي تيربو مكون من 4 اسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء سداسية السرعات.

سكودا كودياك موديل 2022 

بينما زودت السيارة بمحرك اخر سعة 2000 سي سي، قادر على ضخ قوة 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 330 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 سرعات.

سكودا كودياك موديل 2022 

وترتكز السيارة سكودا كودياك موديل 2022 على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و 20 بوصة، مع نسبة طول كلي بلغت 4363 مم، وبعرض يبلغ 1882 مم، و 1676 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 560 لتر، بينما تضم قاعدة عجلات طولها 2638 مم، بالاضافة إلى اطلالة خارجية تتسم بالطابع الرياضية، مع مصابيح حادة المظهر تعمل بتقنية LED، وشبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، سواء كانت اسفل غطاء المحرك أو بمنتصف الصادم الأمامي.

سكودا كودياك موديل 2022 

وحصلت السيارة سكودا كودياك موديل 2022 من الداخل على عجلة قايدة متعددة الوظائف والتحكم، ومثبت سرعة، مع شاشة لعرض الوسائط المتعددة تعمل باللمس، ومكيف هواء، مع فرامل ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، والتوازن الالكتروني ESP، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، وحساسات حركة خلفية مدعوم بكاميرا، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وخاصية رصد نسبة الهواء بالاطارات.

سكودا كودياك موديل 2022 

أسعار السيارة سكودا كودياك موديل 2022 في مصر 

 

الفئة الاولى ACTIVE سكودا كودياك موديل 2022 محرك 1400 سي سي تيربو بقيمة قدرها 580,000 جنيه.

 

الفئة الثانية DYNAMIC سكودا كودياك موديل 2022 محرك 1400 سي سي تيربو بقيمة قدرها 635,000 جنيه.

 

الفئة الثالثة AMBITION سكودا كودياك موديل 2022 محرك 1400 سي سي تيربو بقيمة قدرها 715,000 جنيه.

 

الفئة الرابعة STYLE سكودا كودياك موديل 2022 محرك 1400 سي سي تيربو بقيمة قدرها 760,000 جنيه.

 

الفئة الخامسة SPORT LINE سكودا كودياك موديل 2022 محرك 1400 سي سي تيربو بقيمة قدرها 800,000 جنيه.

 

الفئة السادسة L&K سكودا كودياك موديل 2022 محرك 1400 سي سي تيربو بقيمة قدرها 815,000 جنيه.

 

الفئة السابعة SPORT LINE سكودا كودياك موديل 2022 محرك 2000 سي سي بقيمة قدرها 930,000 جنيه.

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