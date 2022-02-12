برلماني: مصر تستورد 5 ملايين طن من الوقود لتكفي احتياجاتها.. فيديو

خصص برنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، في حلقة اليوم، للحديث عن كيف نواجه زيادة أسعار الوقود؟، وهل من المتوقع حدوث زيادات جديدة؟، ولماذا تثبت الحكومة أسعار السولار؟.

كشف محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، العوامل التي تؤثر عى تسعير الوقود.

وأوضح أن مصر تستورد أكثر من 5 ملايين طن من الوقود لتكفي احتياجاتها، موضحا أن تعريفة الركوب لم تتأثر بارتفاع أسعار البنزين، لأن غالبية السيارات تعمل بالسولار وسعره لم يتحرك.

وقال "إسماعيل"، إن هناك عوامل عديدة تؤثر على تسعير الوقود ومنها أسعار خام البرنت في البورصة العالمية والذي يؤثر بشكل على تسعير الوقود، إضافة إلى أن سعر الصرف فضلا عن التكرير، والعرض والطلب العالمي على النفط.



