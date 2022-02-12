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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرق 4 صيادين بجزيرة نيلسون في أبوقير شرقي الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى أربعة صيادين مصرعهم غرقًا في منطقة أبوقير، شرقي الإسكندرية، وعُثر على جثة أحد الصيادين بعد صلاة الجمعة، ولا يزال البحث جاريًا عن الثلاثة الآخرين.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير في الإسكندرية، في تصريحات لصدى البلد، إنه أرسل فريقًا من الغواصين المتطوعين، فور تلقى بلاغًا من الأهالي بالواقعة، وعلى الفور أرسل فريقًا يجري أعمال البحث في مكان الغرق بالقرب من جزيرة نيلسون، وظهر جثمان أحد الضحايا بمنطقة المعدية بمحافظة البحيرة، بعد مكان الغرق بحوالي 10 كم، ولا يزال البحث جاريًا عن الثلاثة أخرين.

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وأضاف المالحي أن الرياح شديدة والبحر أمواجه عالية، والمكان ملئ بالصخور، والرؤية منخفضة، مما أدى إلى صعوبة البحث عن الجثامين الثلاثة المتبقية، مرجعًا سبب انقلاب المركب نتيجة ارتفاع الأمواج ، حيث كان البحر مرتفعًا للغاية.

وأشار إلى عمق البحر في مكان الغرق يتراوح بين 10 إلى 13. مترًا ، وأن الرؤية في هذا المكان صعبة.

وأكد أنه تم إبلاغ فريق الإنقاذ النهري بالإسكندرية من أجل تكثيف البحث ، حيث من المتوقع أن تبتعد الجثث عن موقع انقلاب القارب بسبب الرياح.

 

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