ذهب وآلاف الدولارات.. زوجان يعثران على كنز أثناء تنظيف منزلهما

أثناء ترميم قبو منزلهما، عثر زوجان من ولاية أوهايو الأمريكية على كنز من الدولارات بالصدفة، مدفونة منذ مارس 1951، بالإضافة إلى شهادة ذهبية.

كان الزوج يمزق أجزاء من سقف قبو منزلهما في ولاية أوهايو الأمريكية عندما لاحظ شيئًا مخبأ بين أعلى القبو وأسفل الطابق الأرضي، وتبين أنه صندوق غريب الشكل.

عثر الزوج على حقيبتين صندوقيتين باللونين الأخضر والرمادي واعتقد أنه ربما يكون قد عثر على مجموعة من البطاقات الرياضية لكنه لم يتوقع أن بين يديه آلاف الدولارات.

نشر على وسائل التواصل الاجتماعي يحكي: "أخذت الصندوق للخارج وناديت زوجتي، شعرنا بأن هناك شيء بداخله، لكنه ليس ثقيلًا مثل العملات المعدنية أو السبائك الذهبية".

فتح الزوجان الحقائب الصندوقية، وعثروا على آلاف الدولارات النقدية، حيث احتوى كل صندوق على 3 عبوات ملفوفة بورق شمعي وكانت مبطنة بنسخة قديمة من صحيفة Cleveland Plain Dealer، بتاريخ 25 مارس 1951، والتي يُفترض أنها وقت تخزين العبوات.

كانت الحقيبة الأولى تحتوي على أوراق نقدية يبلغ مجموعها 23000 دولار، فيما احتوت الحقيبة الثانية على نقود أكثر، مما منحهم إجمالي 45000 دولار.

وأضاف: "بعض الأوراق كانت أندر من غيرها.. بالإضافة إلى شهادة ذهبية وبعض الأوراق النقدية التي كانت شبه غير متداولة، وجميعها يرجع تاريخها إلى ما بين 1928-1934".

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