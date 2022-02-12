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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السعودي بمونديال الأندية

النادي الأهلي
النادي الأهلي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة قوية عندما يلعب أمام الهلال السعودي على تحديد المركزين الثالث والرابع من منافسات كأس العالم للأندية .



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي والهلال السعودي في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت المقبل من أجل اقتناص الميدالية البرونزية في مونديال الأندية على أن يتم إذاعتها عبر قنوات أبو ظبي والسعودية.

 

موعد مباراة الأهلي والهلال في تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

 

ومن المقرر أن يدفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بتشكيلة هجومية لمواجهة فريق الهلال السعودي في تحديد صاحب المركز الثالث بكأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات.

 

وجاءت تشكيلة الأهلي المتوقعة على النحو التالي:

 

في حراسة المرمي علي لطفي

 

وفى خط الدفاع محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم والتونسي علي معلول.


وفى خط الوسط حمدي فتحي والمالي إليو ديانج وعمرو السولية.


خط الهجوم أحمد عبد القادر ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.

 

موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي والقنوات الناقلة

 

وكان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تحدث، عن الخسارة أمام بالميرس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.


وقال موسيماني عبر أون تايم سبورتس: "علينا القتال من أجل الحصول على ميدالية من أجل إفريقيا مرة أخرى، وسنسعى للفوز بها، وسنسعى مرة أخرى للفوز بدوري الأبطال والعودة مرة أخرى".

 

وأضاف "مانويل جوزيه حقق الكثير للأهلي وهو مدرب كبير قضى 7 سنوات في الأهلي في المقابل قضيت 15 شهرًا، وإذا وصلت لـ 7 سنوات في الأهلي يمكن مقارنتي به، البرتغالي امتلك محمد أبو تريكة ومحمد بركات ووائل جمعة، كتيبة متميزة من اللاعبين وهم ليسوا لدي وأبذل كل ما عندي مع الفريق".


وقامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم العالم للأندية بفتح السيستم الإلكتروني لبيع التذاكر عبر موقع البطولة، عقب انتهاء مباراة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي يوم الأربعاء الماضي.

 

وهو الأمر الذي يتيح الفرصة أمام الراغبين من جماهير الأهلي في حضور مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي والهلال السعودي المقرر لها اليوم السبت، مراعاة للإقبال الشديد على العدد المتبقي من التذاكر التي يتم بيعها عبر موقع البطولة حاليا، ومن خلال اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، والحجز قبل نفاد التذاكر، وحتى يتمكنوا من الحصول على التذاكر التي تمكنهم من حضور المباراة ومؤازرة فريقهم.

 

يذكر أن الأهلي خسر أمام بالميراس البرازيلي 2-0 في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بينما خسر الهلال السعودي 1-0 أمام تشيلسي الإنجليزي.

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