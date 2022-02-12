موعد مباراة الزمالك وبيترو أتليتكو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت نظيره فريق بترو أتلتيكو الأنجولي في إطار منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في إطار منافسات المجموعة الرابعة التي تضم برفقته كل من بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين والوداد المغربي.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق نقل منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات على أن تذاع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على القناة الرابعة.



مواجهة صعبة

أكد السكندر سانتوس المدير الفني لفريق بترو أتلتيكو الأنجولي، أن مباراة الزمالك اليوم ستكون صعبة لأنها أمام منافس كبير، وحاصل على 5 ألقاب دوري أبطال أفريقيا وبطل الدوري المصري في الموسم الماضي.

وأوضح المدرب في المؤتمر الصحفي، أن المباراة ستكون صعبة جدا، وستكون بمثابة تحدي جديد لفريقه، وسيخوضها بترو أتلتيكو بدوافع لتحقيق الفوز في اللقاء، مضيفا أن فريقه يسعى لتقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية، لأن فريقه لديه عقلية جيدة.

وعلق المدير الفني على لاعبي الزمالك الدوليين الذين شاركوا في أمم أفريقيا، قائلا: "هم مجموعة مميزة من اللاعبين، ولا أعلم موقفهم من المشاركة في لقاء الغد لأنهم خاضوا مباريات عديدة مع منتخب مصر في أمم أفريقيا تخللها لعب أشواط إضافية".

وتابع: "أتوقع مباراة صعبة سواء شارك لاعبو الزمالك الدوليين أم لاعب، والمدير الفني للفريق المنافس هو الوحيد القادر على تحديد مدى جاهزية اللاعبين الدوليين للمشاركة في اللقاء من عدمه.

وشدد على أن فريقه جاهز لتقديم عرض جيد أمام الزمالك، لأن بترو أتلتيكو فريق قوي ويقدم كرة قدم ممتازة، ويلعب بشكل جماعي، وسيكافح فريقه في المباراة سواء شارك لاعبو الأبيض الدوليين أم لا.

وأوضح أن ضغط المباريات أصبح سمة كرة القدم في الفترة الأخيرة، والدليل على ذلك مشاركة تشيلسي في الدوري الإنجليزي وسفره بعدها للمشاركة في مونديال الأندية.

وتابع الكسندر سانتوس: "لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، وسنحاول أن نقدم مباريات جيدة في دور المجموعات، ومجموعتنا صعبة في دور المجموعات، لأن هناك الزمالك والوداد من أقوى الفرق في أفريقيا، وبترو أتلتيكو وساجرادا من الفرق المميزة أيضا، ونسعى لأن نبذل قصارى جهدنا لتجميع النقاط وتحقيق النتائج الجيدة".

وقال: "هدفنا في لقاء الغد تحقيق أفضل نتيجة وهي الفوز، وإذا لم نستطع أن نحقق ذلك فسنلعب للحصول على نقطة واحدة، ونحن من أفضل الفرق في أنجولا وسنبذل قصارى جهدنا غدا".

وأعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز مساء الخميس الماضي لعدد ٥ آلاف تذكرة لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ، وذلك بناء على الجهات المختصة والذي تحدد خلاله الموافقة على تواجد خمسة آلاف مشجع في مباراة الزمالك.

وتحدد سعر تذكرة مباراة الزمالك أمام بترو أتلتيكو الانجولي بـ ٧٥ جنيه كتذكرة موحدة للمباراة المقرر لها اليوم السبت.