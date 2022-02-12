استشاري جراحة الذكورة يوضح الحل النهائي لعلاج ضعف الانتصاب.. فيديو

كشف الدكتور ياسين الفقي، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة، عن حل نهائي لمشكلة ضعف الانتصاب لدى الرجال، قائلاً: "الدعامات هي الحل النهائي لضعف الانتصاب".

وأضاف ياسين الفقي خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدعامات هي عبارة عن جسم يضاف لـ نسيج العضو الذكري ليمنحه الصلابة، مؤكداً أنها تحل مشكلة ضعف الانتصاب بشكل نهائي.

ونوه استشاري جراحة الذكورة، أن مرض السكر يتسبب في إصابة نسبة كبيرة من الرجال بـ ضعف الانتصاب، مشيراً إلى أن هناك حوالي 60% من الحالات المرضية الي يلجأ فيها الزوجان للحقن المجهري يكون سببها الرجل وليست السيدة.

وتابع ياسين الفقي أن أصبحت حالياً نسبة وجود الفرصة لعلاج الزوج وإيجاد الحيوانات المنوية بجودتها، حوالي 60%، أي علاج 6 من أصل 10 رجال، وهذا يؤكد أن المشكلة قابلة للحل.

وأشار استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة، إلى أن التأخر في نمو الخصيتين يؤدي للتأخر في البلوغ، وبالتالي يؤدي إلى تأخر الإنجاب.