الحضارة المصرية موضوع صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى

تحت عنوان "الحضارة المصرية .. ماضي عريق .. حاضر مشرق " يعقد صالون أوبرا الاسكندرية أمسية تستضيف الدكتور حسن السعدي وكيل كلية الآدب جامعة الاسكندرية سابقا ، الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الاثار ، الدكتور إبراهيم درويش مدير عام متحف الاسكندرية للآثار ويديرها الكاتب أحمد بسيوني باشراف الفنان أمين الصرفي.

ويتخللها فقرة غنائية لكل من جمال جوجو، سامح فؤاد وأمجد ذكي (جيتار) وذلك في السابعة مساء الاثنين ١٤ فبراير على مسرح سيد درويش .

يدور الحوار حول الحضارة المصرية وانجازاتها التى شكلت جزء هام من التاريخ الانسانى وتفوقها في مختلف المجالات الى جانب اهم ملامحها وتاثيرها على العالم حتى الان .