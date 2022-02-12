الأردن يدعو مواطنيه لمغادرة أوكرانيا فورا

دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، المواطنين الأردنيين لعدم السفر إلى أوكرانيا خلال هذه الفترة، مطالبة جميع الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرتها.

وجددت الوزارة الأردنية دعوتها للمواطنين المتواجدين في أوكرانيا إلى ضرورة تسجيل بياناتهم للتواصل معهم.

وفي وقت سابق، دعت المملكة العربية السعودية، مواطنيها على الأراضي الأوكرانية بسرعة التواصل مع السفارة في كييف لتسهيل مغادرتهم فوراً، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت سفارة السعودية في كييف عبر تويتر: "تهيب سفارة المملكة لدى أوكرانيا بجميع المواطنين بتأجيل سفرهم إلى أوكرانيا في الوقت الراهن، وعلى جميع المواطنين المتواجدين في أوكرانيا سرعة التواصل مع السفارة لتسهيل مغادرتهم فوراً".

كما طالب العراق، اليوم "السبت"، رعاياه بمغادرة أوكرانيا وعدم السفر إليها، ودعت سفارة الإمارات في كييف، الإماراتيين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل السفر حالياً.

ودعت السفارة الإماراتية عبر حسابها على تويتر، جميع مواطني الدولة الموجودين في أوكرانيا إلى التواصل معها.

ونصحت دول عدة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج ولاتفيا وإسرائيل، مواطنيها في أوكرانيا بالمغادرة على الفور، محذرة من "خطورة الأوضاع".