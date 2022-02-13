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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد عودة الدفء لسانت كاترين.. جبل موسى مقصد السياح في جنوب سيناء

رحلات جبل موسي
رحلات جبل موسي

تشهد مدينة سانت كاترين اقبال علي رحلة صعود جبل موسي بعد عودة الدفء  وارتفاع درجة الحرارة لفوق الصفر حيث تبلغ ليلا ٤ درجة مئوية ونهارا ١٤ درجة مئوية حيث يقبل السياح المصريين و الاجانب  علي صعود جبل موسي في رحلة تسمى رحلة " منتصف الليل "  لمشاهدة شروق الشمس  من أعلي قمة جبلية بمصر .
وقد رصد موقع " صدى البلد " الإخباري بالصور إقبال السياح على صعود  جبل موسي ليلة أمس والعودة صباح اليوم 
وقال خالد سلامة نائب رئيس مدينة سانت كاترين أن درجة الحرارة بدات ترتفع  لما فوق الصفر لتصل  إلي ٤ درجة مئوية ليلا و ١٤ نهارا  مشيرا إلي تدفق  الرحلات السياحية  من المصريين والأجانب لصعود جبل موسي .

وأضاف صالح عوض أحد شباب بدو سانت كاترين ومصور فوتوغرافي  أن مناظر الشروق خلابة ورائعة الجمال  ويحرص القادمين لالتقاط الصور لأجمل رحلة لصعود الجبل .

و خلال  فصل الشتاء  جبال سانت كاترين تعانق  السحاب وتظهر دائما تصاعد السحب فوق الجبال في مناظر خلابة لا ترى إلا في مدينة سانت كاترين بينما على الأرض يستمر تجمد المياه في الآبار وفي البحيرات والشلالات. 

يقول محمد فتيح مع استمرار انخفاض درجة الحرارة لتحت الصفر ليلا ووصولها ل٤ درجات نهارا مازال سانت كاترين الجميلة تعانق السحاب رغم صعوبة أجواء الطقس البارد والصقيع والثلج .

يعيش أهالي سانت كاترين أجواء طقس صعبه حيث منذ أكثر من شهر تحت درجة حرارة تحت الصفر وكأنهم يعيشون في ثلاجة ورغم ذلك يحاولون عيش حياة طبيعية لن يستطيع آخرون عيشها في تلك الأجواء الصعبة .

ورغم ذلك يستمر الإقبال السياحي على مدينة سانت كاترين ورحلات صعود جبل موسى لمشاهدة مناظر الطبيعية الخلابة من أعلى قمة جبلية بمصر .وتظهر السحب كأنها تغطي سطح الأرض من فوق الجبل وتظهر الثلوج تغطي قمم الجبال .

يقول رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين أن أن أهالي سانت كاترين يعيشون في درجة حرارة تحت الصفر مع تزايد البرودة والصقيع هذا العام ورغم ذلك تستمر أعمالهم اليوميه في صعود الجبل وفي الوديان .
واضاف أسامة عامر من سكان سانت كاترين أن في بيوت سانت كاترين يكاد أن لا ينطفئ الموقد و السخان والمدفاة طوال ال٢٤ ساعة من برودة الطقس التي تصل إلي ٧ تحت الصفر ليلا .

وكانت تأثرت مدينة سانت كاترين خلال الأيام الماضية  بأجواء أكثر برودة بانخفاض درجة الحرارة والذي وصل لدرجة ٤ تحت الصفر ليلا درجة مئوية بالنهار مع تساقط ثلوج خفيفة علي جميع أنحاء المدينة وقد أدت العاصفة هبة إلي تجمد المياه في الآبار وصنابير المياه .
اقرا ايضا : 
شاهد تجمد المياه في البراميل والشلالات بسانت كاترين 
 

 

 

رحلات جبل موسي

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الدفء سانت كاترين جبل موسي السياح صعود

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