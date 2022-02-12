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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يوسف الشريف يهنئ الأهلى على التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية

صدى البلد

هنأ الفنان يوسف الشريف النادى الأهلى على التتويج بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية.

 

وكتب يوسف الشريف عبر حسابة بموقع تويتر “ ألف مبروك للأهلي الأداء الرائع و برونزية العالم  وهاردلك للهلال #كأس_العالم_للأندية ”. 

 

حقق النادي الأهلي،الفوز علي منافسه الهلال السعودي بنتيجة أربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

ويتوج النادي الاهلي ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية مع موسيماني المدير الفني الحالي للنادي الأهلي.

بدأ النادي الأهلي مسيطرا على الكرة منذ انطلاق اللقاء محاولا خرق دفاعات الهلال الذي يقف بـ 6 لاعبين في منطقة ضربة الجزاء أمام هجمات الأحمر.  

ونجح النادي الأهلي في ضرب دفاعات الهلال مبكرا وسجل الهدف الأول ياسر إبراهيم في الدقيقة الـ 8 من المباراة، وبعدها طرد الحكم بيرير لاعب فريق الهلال السعودي في الدقيقة 14 ليعود ياسر إبراهيم ويسجل الهدف الثاني لـ الأهلي  في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 28 طرد الحكم ، اللاعب محمد كانو قائد فريق الهلال السعودي، وقبل نهاية الشوط الأول سجل أحمد عبدالقادر الهدف الثالث بعد مراوغة دفاعات الزعيم .

نجح عمرو السولية في تسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الأهلي في الدقيقة 63 من عمر اللقاء .


تشكيل الأهلي :

حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: على معلول وياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: محمد شريف.

 

تشكيل الهلال السعودي
محمد العويس - سعود عبد الحميد - جانج هيون سو - متعب المفرج - ياسر الشهراني- جوستافو كويلار- محمد كنو- أندريا كاريلو- ماثيوس بيريرا- سالم الدوسري موسى ماريجا

الأهلى موسيمانى يوسف الشريف طاهر محمد طاهر كأس العالم للاندية الهلال السعودي

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