أرقام تاريخية لـ الأهلي في كأس العالم للأندية عقب التتويج بالبرونزية

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن إحصائيات الأهلي عقب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:"أرقام النادي الأهلي في كأس العالم للأندية:

- أصبح النادي الأهلي أكثر فريق يحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية برصيد 3 مرات (2006 – 2020 - 2021) وتخطى الأهلي فريق مونتيري المكسيكي الذي حصد المركز الثالث مرتين عامي (2012 – 2019).

- حقق النادي الأهلي أكبر فوز في تاريخه في كأس العالم للأندية بالفوز 4-0 على الهلال السعودي.

- عادل النادي الأهلي أكبر عدد من الأهداف سجلها في نسخة واحدة برصيد 5 أهداف في نسخة 2006.

- شهدت النسخة الحالية تسجيل 4 لاعبين مختلفين لأهداف بتيشيرت الأهلى وهو أكبر عدد من اللاعبين وهم الرباعي (محمد هاني – ياسر إبراهيم – أحمد حمدي عبد القادر – عمرو السولية).

- ياسر إبراهيم عادل رقم المهاجم عماد متعب برصيد هدفين في ترتيب هدافي الأهلي بكأس العالم للأندية."



حصد النادي الأهلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات بعدما حقق فوزاً كاسحاً على الهلال السعودى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وهنأ احمد شوبير النادى الاهلي وكتب في تدوينة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏‏نتيجة تاريخية واداء تاريخي مبروك يا ابطال البرونزيه 👏🏻🦅"



بهذا الفوز الكبير حصد النادى الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخه بعدما سبق وحققها عامي 2006 و2021.



سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم "هدفين"، أحمد عبد القادر وعمرو السولية، وقدم الاهلي عرضاً رائعاً على مدار الـ90 دقيقة ومنذ بداية المباراة ونجح في إسقاط الهلال برباعية نظيفة.