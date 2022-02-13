بمكونات من مطبخك .. 3 عصائر صحية لإنقاص الوزن

العصائر الطبيعية تعمل على زيادة مستويات الفيتامينات في الجسم، ودعم جهاز المناعة، وخسارة الوزن، ويمكن أن يساعد صنع عصائر منزلية منخفضة في الفاكهة وغنية بالخضروات في إنقاص الوزن، خاصة إذا استبدلت المشروبات السكرية بالعصير الأخضر الصحي.

عصائر لإنقاص الوزن

1- عصير القرع المر

ضع القرع المر والزنجبيل في العصارة واستخرج العصير، ونضيف بعض الماء وعصير الليمون ومسحوق الكركم والملح والملح الأسود والعسل والفلفل ونقلبه جيدًا.

2- عصير الكرنب

يخفف عصير الكرنب من العديد من مشاكل المعدة مثل الانتفاخ وعسر الهضم ، وينقي الجهاز الهضمي، ويساعد في التخلص بشكل أسرع من السموم، ولتحضير عصير الملفوف، ابدأ بتقطيع جميع المكونات الكرنب والليمون والخيار أضف جميع المكونات إلى الخلاط واخلطها لمدة 2-3 دقائق حتى يصبح قوام الهريس سلسًا.

ثم ضع قطعة من القماش القطني فوق وعاء وقم بتصفية خليط الكرنب من خلال القماش القطني، اضغط على القماش القطني أو اعصره لإدخال كل العصير المتبقي في الحاوية، زيني العصير بورق الكرنب وقدميه مبرداً.

3- عصير البطيخ

تحتوي حصة واحدة من عصير البطيخ على حوالي 70 سعرة حرارية وهذا رائع لأنظمة إنقاص الوزن، وقطع البطيخ في الخلاط امزجها لمدة 30 ثانية أخرى، صب العصير في وعاء بعد تصفيته من خلال منخل شبكي، وأضف عصير الليمون حسب الرغبة واستمتع بمشروبك المرطب.