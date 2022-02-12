الشوط الأول.. تشيلسي يتعادل مع بالميراس سلبيًا في نهائي مونديال الأندية

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي بالتعادل السلبي بين الفريقين في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

أبرز أحداث الشوط كانت استبدال ماسون ماونت لاعب تشيلسي في الدقيقة 31، بزميله كريستيان بوليسيتش بسبب الإصابة، فيما سدد تياجو سيلفا زميلهم في الفريق تسديدة قوية من خارج منطقة جزاء بالميراس، لكنها مرت بجوار المرمى، لينتهي أول الأشواط بنتيجة التعادل السلبي.

تشكيل تشيلسي

وأعلن الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي تشكيل فريقه والذي ضم كل من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: أنطونيو روديجير - أندرياس كريستنسن - تياجو سيلفا

خط الوسط: سيزار أزبيلكويتا - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - كالوم هودسون أودوي

خط الهجوم: ماسون ماونت - كاي هافرتز - روميلو لوكاكو

تشكيل بالميراس

وأعلن البرتغالي أبيل فيريرا مدرب بالميراس تشكيل فريقه والذي ضم كل من:

في حراسة المرمى: ويفرتون

خط الدفاع: جوستافو جوميز - لوان –خواكين بيكيريز

خط الوسط: ماركوس روشا – دانيلو – زي رافائيل – جوستافو سكاربا

خط الهجوم: رافائيل فيجيا – روني – دودو