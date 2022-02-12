أبرزها موتورولا.. هواتف أندرويد مبتكرة تغزو الأسواق بكاميرا 200 ميجابكسل

تعمل شركة موتورولا على تطوير هواتف ذكية رائدة مزودة بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، والتي ستعلن عنها بشكل رسمي في وقت لاحق من هذا العام، أحدهما هو Motorola Edge 30 Pro والآخر هو Motorola Frontier.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina" التقني، حصلت عدد كبير من الهواتف الذكية على كاميرا بمستشعر بدقة 108 ميجابكسل، فقد شهد التطور السريع لصناعة الهواتف الذكية ارتفاعا ملحوظا في وحدات البكسل في الكاميرات الرئيسية، والآن، أصبح سوق الهواتف الذكية جاهزا لاستقبال هاتف ذكي بكثافة بكسلات أعلى.

أول هاتف ذكي مزود بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل

وسيتمتع هاتف موتورولا الذكي Edge 30 Pro، وهو يعد الإصدار العالمي من هاتف Motorola Edge X30 والذي سيتم الإعلان عنه رسميا في السوق الأوروبية قريبا، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل.

ووفقا للتقارير، سيستخدم الهاتف الذكي الجديد من موتورولا مستشعر بدقة 200 ميجابكسل من إنتاج شركة سامسونج من نوع ISOCELL HP1، تبلغ مساحة وحدة البكسل 0.64 ميكرومتر، وهي تدعم تركيب وحدات البكسل ChameleonCell.

ويمتاز مستشعر هاتف موتورولا بدقة 200 ميجابكسل، بالعمل في ظروف الإضاءة المنخفضة، وبالإضافة إلى أن الكاميرا التي تبلغ دقتها 200 ميجابكسل، تأتي مع هاتف ذكي مزود بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 Plus، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، وهو يعد أقوى مودم لشبكات الجيل الخامس 5G في هواتف أندرويد، وسيتفوق أداؤها على المعالج الحالى Snapdragon 8 Gen 1.

هاتف موتورولا الذكي Edge 30 Pro



وبالإضافة إلى هواتف موتورولا الرائدة القادمة، تشير بعض الشائعات إلى أن شاومي وسامسونج ستستخدمان أيضا كاميرا بدقة 200 ميجابكسل هذا العام.

وفي وقت سابق، أصدرت شركة Omnivision المتخصصة بتطوير منتجات التصوير الرقمي للهواتف المحمولة، أصغر مستشعر صور في العالم بدقة 200 ميجابكسل مع حجم بكسل يبلغ 0.61 ميكرومتر فقط لكاميرات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وتشير بعض التقارير بأن هواتف شاومي Note 11 قد تأتي مزودة بهذا المستشعر، علاوة على ذلك، هناك تكهنات أيضا بأن سلسلة سامسونج Galaxy S23 التي سيتم الإعلان عنها العام المقبل ستستخدم كاميرا بدقة 200 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف شاومي Xiaomi MIX 5، الذي من المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، سيستخدم كاميرا بدقة 200 ميجابكسل أيضا، ولتسهيل التقاط اللحظات العابرة على المستخدمين، زودت سامسونج مستشعر ISOCELL HP1 بضبط تلقائي للصورة سريع ودقيق بفضل تقنية اكتشاف الطور Double Super PD في مستشعر الصور.

وتحتوي تقنية Double Super PD على ضعف عدد وحدات البكسل ذات الضبط البؤري التلقائي مثل Super PD، وتحتوي هذه البكسل على عدسات AF دقيقة تسمح لك بالتركيز على الأشياء سريعة الحركة بشكل أسرع والتقاط محتوى مذهل.