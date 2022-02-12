نسرين أمين تحتفل بـ عيد الحب.. شاهد

احتفلت الفنانة نسرين أمين، بـ بعيد الحب ونشرت صورتين لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت نسرين أمين، قائلة: “عيد حب سعيد”.

وعُرض مؤخرا للفنانة نسرين أمين فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" حيث تظهر كضيفة شرف، بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربينى، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد حلاوة، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

أحدث أعمال نسرين أمين مسلسل «لما كنا صغيرين»، ‎الذي عرض في رمضان 2020، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة.

مسلسل "لما كنا صغيرين" ‏بطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎