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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين أمين تحتفل بـ عيد الحب.. شاهد

صدى البلد

احتفلت الفنانة نسرين أمين، بـ  بعيد الحب ونشرت صورتين لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

 

وعلقت نسرين أمين، قائلة: “عيد حب سعيد”. 

 

وعُرض مؤخرا  للفنانة نسرين أمين فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" حيث تظهر كضيفة شرف، بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربينى، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد حلاوة، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

أحدث أعمال نسرين أمين مسلسل «لما كنا صغيرين»، ‎الذي عرض في رمضان 2020، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة.

مسلسل "لما كنا صغيرين" ‏بطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎

 

بيومي فؤاد كريم عبد العزيز دينا الشربيني محمود حجازي نسرين أمين

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