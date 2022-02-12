تتبع المصابين بالعدوى.. مرض غامض يقتل ثالث شخص من عائلة واحدة ببريطانيا

توفي، أمس، ثالث شخص في العالم مصاب بمرض نادر للغاية، يسمى “حمى لاسا”، إذ أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) عن وفاته بعد فترة علاج طويلة في مستشفى بيدفوردشير في إنجلترا قبل وفاته.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” تأتي أنباء الوفاة بعد التأكد من إصابة شخصين بالفيروس الشبيه بالإيبولا يوم الأربعاء ، بعد أن عادا مؤخرًا من غرب إفريقيا، والشخص الذي مات كان قريبهما.

وتواصل المسئولون مع الأفراد الذين كانوا على اتصال وثيق بالحالات قبل التأكد من إصابتهم ، لتقديم التقييم المناسب عن حالته المرضية، خاصة أن المخاطر على عامة الناس منخفضة للغاية.

وقال متحدث باسم صندوق مؤسسة الثقة الصحية، إنه سيتم إطلاق مشروع قوي لتتبع المصابين بالعدوى، إذ يتسبب فيروس لاسا في الإصابة بحمى لاسا ولم يتم رصد حالات مصابة بها في المملكة المتحدة منذ 13 عامًا.

وتم اكتشاف ثماني حالات من حمى لاسا في البلاد منذ عام 1980، وينتقل عادة عن طريق التعرض للأطعمة والأدوات المنزلية الملوثة ببول أو براز الفئران المصابة، ويمكن أن ينتقل من إنسان لآخر عبر سوائل الجسم، على غرار الإيبولا.

وتشمل أعراض المرض الضعف والصداع والقيء، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى نزيف من الفم أو الجهاز الهضمي أو المهبل، ومن المعروف أن حوالي 5000 شخص يموتون سنويًا من حمى لاسا ، على الرغم من أن معدل الوفيات أقل من معدل الوفيات من الإيبولا.