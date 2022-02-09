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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي على 1900 مريض في قافلة بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تم التكليف بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية كفور نجم التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

 

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اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن".

 كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٨٩٠ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١١ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

 

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

الشرقية التعليم العالي الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الصحة حياة كريمة مستشفيات

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