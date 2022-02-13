الشهر العقاري : قانون تخفيض التصرفات العقارية يفصل بين تسديد الضرائب وتسجيل العقار | فيديو

قال الدكتور جمال ياقوت ، رئيس مصلحة الشهر العقاري ، على خلفية تخفيض التصرفات العقارية، إن القانون يهدف لفصل أداء الضريبة عن مهمة تسجيل العقار ، وبالتالي فإن المصلحة غير معنية بالضرائب أو تسديدها .

وتابع الدكتور جمال ياقوت ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن المصلحة تقوم بتسجيل كافة العقارات ، وفي حالة عدم سداد الضريبة يتم خصمها من الممول ، موضحا : " التشريع الصادر من الحكومة قائم على دراية بالاجراء السليم " .

ومن جانبه ، قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب ، أن القانون الساري حاليا هو قانون 2.5 % الذي أصدر في عام 2013 ، والتصرفات العقارية الجديدة تشمل ما قبل 2013 فقط .

شرائح تحصيل التصرفات العقارية قبل مايو 2013



عدلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، المادة 42 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية وفقا لشرائح.

وتحصل الضريبة وفقا للتصرف الأخير، حتي يتم تحصيلها من البائع الأخير وذلك في حالة تسلسل الملكية.