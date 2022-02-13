السفارة السعودية بكييف تطالب مواطنيها مغادرة أوكرانيا فوراً

طالبت السفارة السعودية في أوكرانيا من جميع المواطنين تأجيل سفرهم إلى أوكرانيا في الوقت الراهن.

وقالت السفارة في أوكرانيا، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه على جميع المواطنين المتواجدين في أوكرانيا سرعة التواصل مع السفارة على الارقام التالية لتسهيل مغادرتهم فوراً".

ومن ناحية أخرى، أعلنت الحكومة البولندية، اليوم الأحد، السماح للمواطنين الأمريكيين الدخول إلى أراضيها من أوكرانيا، دون الحصول على موافقة مسبقة، بشرط التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

فيما أكدت سفارة الولايات المتحدة في كييف، أن الخارجية الأمريكية أمرت بإجلاء جميع موظفيها باستثناء الذين يشغلون مناصب ذات أهمية قصوى من أوكرانيا.

وخلال الأسابيع الأخيرة، عمدت دول عدة من أنحاء العالم إلى إجلاء دبلوماسييها وعائلاتهم من أوكرانيا، وتوجيه النصح إلى رعاياها المتواجدين في البلاد بمغادرتها فورًا، تحسبًا لانفجار صدام وشيك بين روسيا وحلف شمال الأطلسي ، على خلفية التصعيد حول توسع الناتو شرقا.