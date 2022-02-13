بدون موافقة مسبقة.. بولندا تسمح بدخول الأمريكيين إلى أراضيها من أوكرانيا

أعلنت الحكومة البولندية، اليوم الأحد، السماح للمواطنين الأمريكيين الدخول إلى أراضيها من أوكرانيا، دون الحصول على موافقة مسبقة، بشرط التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

فيما أكدت سفارة الولايات المتحدة في كييف، أن الخارجية الأمريكية أمرت بإجلاء جميع موظفيها باستثناء الذين يشغلون مناصب ذات أهمية قصوى من أوكرانيا.

وخلال الأسابيع الأخيرة، عمدت دول عدة من أنحاء العالم إلى إجلاء دبلوماسييها وعائلاتهم من أوكرانيا، وتوجيه النصح إلى رعاياها المتواجدين في البلاد بمغادرتها فورًا، تحسبًا لانفجار صدام وشيك بين روسيا وحلف شمال الأطلسي ، على خلفية التصعيد حول توسع الناتو شرقا.

وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس الماضي ، من مواطنيه مغادرة أوكرانيا "فورا"، وحذر من صراع كبير محتمل مع موسكو في حال حصول مواجهة على الأرض بين القوات الأمريكية والروسية رغم الجهود الدبلوماسية التي تبذل في الأسابيع الأخيرة.

وأشار في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" إلى أنه يتوجب "على المواطنين الأمريكيين المغادرة. عليهم المغادرة الآن".

وتابع بايدن: "نحن نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم"، في إشارة إلى الجيش الروسي، مشددا على أن "هذا وضع مختلف جدا، والأمور يمكن أن تصبح جنونية بسرعة".

وأعاد التأكيد أنه لن يرسل تحت أي ظرف قوات إلى الميدان في أوكرانيا، حتى من أجل إجلاء أمريكيين في حال حصول غزو روسي للبلاد.