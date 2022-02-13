تعليق أمريكي جديد على التهديد الروسي بغزو أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، على ضرورة خفض روسيا للتصعيد، إذا أرادت المضي قدما في المسار الدبلوماسي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "إن التهديد الروسي بغزو أوكرانيا مرتفع ووشيك"، مشيرا إلى أنه: "نعمل مع اليابان وكوريا الجنوبية لضمان السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وأضاف: "ابلغت نظيري الروسي لافروف ان طريق الدبلوماسية مازال مفتوحا، وابلغت لافروف انه ينبغي الا يكتفي بالحديث نحو سعيه للحل الدبلوماسي في اوكرانيا بل ينبغي ان يعمل من اجل هذا الحل".

وتابع: "اذا قبلنا بسياسة الاملاءات ومناطق النفوذ بين روسيا واوكرانيا فسنفتح صندوق العجائب في اوروبا وفي مناطق اخرى في العالم، ولافروف ابلغني انه مازال يعمل على الرد الروسي على مطالبنا المقدمة".

وأشار إلى أنه: "المخاطر المحيطة بالعمل العسكري الروسي في اوكرانيا عالية للغاية والخطر وشيك بدرجة كافية يجعل من الحكمة سحب اغلب دبلوماسيينا من كييف".