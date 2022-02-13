32 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض بالمزارع اليوم الأحد 13-2-2022

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الأحد الموافق 13 فبراير 2022، داخل المزارع.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 31 و32 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 37 و38 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم الأحد 13-2-2022

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 46 و 47.50 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 50 و50.50 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي بين 55 و56 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11.50 و 11.75 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 7.25 و 7.50 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.