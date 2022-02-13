94 شركة مصرية تشارك بفعاليات أكبر معرض غذائى متخصص في منطقة الشرق الأوسط

يُشارك عدد 94 شركة مصرية من كبري الشركات المصرية المُصدرة أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بمعرض جلفود دبى خلال الفترة من 13 – 17 فبراير 2022 والذى يُعد من أكبر المعارض المُتخصصة في مجال الصناعات الغذائية عربياً وعالمياً نظراً لكونه ملتقى إستراتيجي للمصنعين والموردين والموزعين من مختلف أنحاء العالم.



وتتواجد الشركات المصرية ب 5 قاعات بالمعرض نظراً لتنوع المنتجات حيث تتواجد بقاعة الشيخ مكتوم والتي تضم شركات المُجمدات، وزيوت الطعام، والمخللات، الزيتون وزيت الزيتون، السناكس والمقرمشات والحلويات، العسل والمربات، المكرونات، الصوصات وإضافات الأغذية ومكونات الخبز، الوجبات سريعة التحضير، صلصة الطماطم، الخ

كما تتواجد بقاعة 2 شركات الألبان ومنتجاتها، وقاعة 3 الشركات العاملة بمصنعات اللحوم والدواجن، وقاعة زعابيل 2 الشركات العاملة بمجال العصائر والمشروبات فيما تتواجد الشركات العاملة بمجال الحبوب والبقوليات في قاعة زعابيل 4.

و قام المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري ومكتب التمثيل التجاري بدبى بدعوة المُستوردين من مختلف الدول المُتواجدة بالمعرض لزيارة الشركات المصرية المشاركة لبحث سبل التعاون المختلفة.

الجدير بالذكر أن مصر تُعتبر من أولى الدول التى قامت بالمشاركة بمعرض جلفود دبى لتستمر المشاركة لأكثر من ٢٠ عاما دون انقطاع وبتواجد نُخبة من أفضل الشركات المصرية المُصدرة العاملة بقطاع الصناعات الغذائية، ويُعد السوق الإماراتي أحد أهم الأسواق المُستوردة للمنتجات الغذائية المصرية بقيمة بلغت 124 مليون دولار عام 2021.

ينظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية مشاركة الجناح المصري بمعرض GulFood دبى 2022 خلال الفترة من 13 – 17 فبراير 2022 بمشاركة 94 شركه مصرية بإجمالي عدد 96 جناح موزعة على 5 قاعات بمساحة إجمالية حوالى 900 متر.

ويعد معرض جلفود دبى أهم المعارض الغذائية في منطقة الخليج العربي، حيث تمثل دول الخليج العربي نسبة 13% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية في عام 2021 بقيمة حوالى 550 مليون دولار من إجمالي الصادرات الغذائية البالغة 4.1 مليار دولار في نهاية 2021.

وتحتل الامارات العربية المتحدة المركز الثالث عشر في قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2021 بقيمة 124 مليون دولار تمثل 3% من إجمالي الصادرات المصرية الغذائية في عام 2021.

كما تعد الشيكولاته اهم السلع الغذائية المصرية المصدرة إلى دول الخليج العربي في عام 2021 بقيمة 78 مليون دولار يليها المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 62 مليون دولار، المخاليط العطرية ومركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 58 مليون دولار، الخضار المجمد بقيمة 48 مليون دولار، البطاطس المجمدة بقيمة 37 مليون دولار، محضرات الحبوب بقيمة 33 مليون دولار، التبغ المصنع بقيمة 31 مليون دولار، جبن مطبوخ بقيمة 25 مليون دولار، وغيرها من المنتجات.

وبلغت عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى دول الخليج العربي حوالى 764 شركة في عام 2021

