محافظ القليوبية: إزالة 89 حالة تعد على مساحة 11 فدانا

استكمل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي حرم الطريق الزراعي في نطاق المحافظة ضمن مجهودات الموجة 19 (المرحلة الثانية) لإزالة التعديات حيث أشرف المحافظ علي إزالة 30 حالة تعد علي الأرض الزراعية علي مساحة 4 أفدنة.



وتنوعت المخالفات التي تم إزالتها على الطريق الزراعي ما بين معارض سيارات و أكشاك حراسة ومنازل بالطوب الأبيض ومخازن وجمالون وأسوار حديدية وخرسانية و أرضيات إنترلوك وخرسانية، بالإضافة إلى تندات حديدية تم إنشاؤها بالمخالفة على الأرض الزراعية، وعلى حرم طريق مصر اسكندرية الزراعي حيث تمت الإزالة بشكل كلي.



وقال المحافظ إنه على مدار الأسبوعين الماضين تمت إزالة عدد 59 حالة بمساحة 7 فدان بحيث يصبح إجمالي ما تم إزالته حتى الان 89 حالة بمساحة 11 فدانا.



وأكد المحافظ خلال الحملة أنه تم إزالة الحالات المخالفة وتحرير محاضر فورية بها وإثبات أنه لا تعد الإزالة كلية إلا بعد عودة الأرض لطبيعتها، وذلك لإلزام المخالف بزراعة الأرض مرة أخرى وإزالة التشوينات المخالفة مشددا أن الإزلالات مستمرة لاستعادة كل شبر تم التعدي عليه.



وأضاف أنه لن يسمح بأي مخالفة على الأرض الزراعية خصوصا على حرم الطريق الزراعي وسيتم إزالة جميع التعديات على جانبي الطريق بجميع مدن وقرى المحافظة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تصل إلى الحبس والغرامات المالية وفقا للقانون لتحقيق الردع العام واستعادة هيبة الدولة والحفاظ علي ثروة مصر القومية، وأنه لن يتم التهاون في أي تعديات تتم عن طريق التبوير أو البناء المخالف.



كما أكد المحافظ خلال الحملة أنه تم التنسيق مع إدارة حماية الأراضي الزراعية بتخصيص المعدات اللازمة لحرث تلك الأراضي التي تم التعدي عليها، وإعطاء المخالفين مهلة لزراعتها وإلا سيتم تحرير محاضر تبوير واتخاذ الإجراءات القانونية فورا.