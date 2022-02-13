عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: إزالة 89 حالة تعد على مساحة 11 فدانا

جانب من الحملة
جانب من الحملة

استكمل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي حرم الطريق الزراعي في نطاق المحافظة ضمن مجهودات الموجة 19 (المرحلة الثانية) لإزالة التعديات حيث أشرف المحافظ علي إزالة 30 حالة تعد علي الأرض الزراعية علي مساحة 4 أفدنة. 


وتنوعت المخالفات التي تم إزالتها على الطريق الزراعي ما بين معارض سيارات و أكشاك حراسة ومنازل بالطوب الأبيض ومخازن وجمالون وأسوار حديدية وخرسانية و أرضيات إنترلوك وخرسانية، بالإضافة إلى تندات حديدية تم إنشاؤها بالمخالفة على الأرض الزراعية، وعلى حرم طريق مصر اسكندرية الزراعي حيث تمت الإزالة بشكل كلي. 


وقال المحافظ إنه على مدار الأسبوعين الماضين تمت إزالة عدد 59 حالة بمساحة 7 فدان بحيث يصبح إجمالي ما تم إزالته حتى الان 89 حالة بمساحة 11 فدانا.


وأكد المحافظ خلال الحملة أنه تم إزالة الحالات المخالفة وتحرير محاضر فورية بها وإثبات أنه لا تعد الإزالة كلية إلا بعد عودة الأرض لطبيعتها، وذلك لإلزام المخالف بزراعة الأرض مرة أخرى وإزالة التشوينات المخالفة مشددا أن الإزلالات مستمرة لاستعادة كل شبر تم التعدي عليه.


وأضاف أنه لن يسمح بأي مخالفة على الأرض الزراعية خصوصا على حرم الطريق الزراعي وسيتم إزالة جميع التعديات على جانبي الطريق بجميع مدن وقرى المحافظة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تصل إلى الحبس والغرامات المالية وفقا للقانون لتحقيق الردع العام واستعادة هيبة الدولة والحفاظ علي ثروة مصر القومية، وأنه لن يتم التهاون في أي تعديات تتم عن طريق التبوير أو البناء المخالف. 


كما أكد المحافظ خلال الحملة أنه تم التنسيق مع إدارة حماية الأراضي الزراعية بتخصيص المعدات اللازمة لحرث تلك الأراضي التي تم التعدي عليها، وإعطاء المخالفين مهلة لزراعتها وإلا سيتم تحرير محاضر تبوير واتخاذ الإجراءات القانونية فورا.

القليوبية البناء المخالف إزالة التعديات طريق مصر إسكندرية الزراعي الطريق الزراعى الطريق الزراعى السريع محاضر فورية محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: بدء الترم الثاني السبت القادم.. وإلزام مديري المدارس بـ 20 إجراء

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

زيادات قوية.. التموين تزف بشرى سارة لـ ملاك الذهب.. فيديو

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

القاهرة تسجل 20 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

للمرة الثالثة.. منة حسين فهمي تعلن طلاقها من محام شهير

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

موضوعات متعلقة

"صدى البلد" يلتقى مع أسرة شهيد لقمة العيش فى القليوبية.. تولى مسؤولية إخوته الصغار بعد وفاة والده .. ووالدته : كان سندي وكل حياتي ..شاهد

رئيس هيئة قضايا الدولة يفتتح دورة تدريبية للعاملين بالشئون القانونية فى القليوبية

بمشاركة 7 محافظات..انطلاق المهرجان الأول للمشي للفتيات فى القليوبية

انطلاق مهرجان المشى لفتيات 7 محافظات فى القليوبية .. صور

ترشيحاتنا

التفاصيل الكاملة لمأساة الطفل السوري فواز..رجوع بعد اختطاف وضرب وفدية استمرت شهورا

وليد الفراج: ما حدث للهلال أمام الأهلي في كأس العالم للأندية "زلزال"

بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بمدينة العبور الجديدة.. الثلاثاء

وزير النقل يستقلLRT .. استعدادًا لافتتاح أول مشروع قطار كهربائي في مصر|صور

المالية: إحباط أكثر من 19 ألف عملية تهريب بغرامات ورسوم مستحقة 5.3 مليار جنيه

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. أدهم نابلسي يؤذن لصلاة الجمعة..عرض أول سيارة طائرة للبيع ونجاة عجوز من الدهس مرتين بمعجزة

شاهد.. صور مذهلة لـ بركان إتنا يشعل سماء صقلية بعد ثورانه

بمعجزة.. نجاة عجوز من الدهس مرتين أسفل عجلات سيارة|شاهد

بصوت شجي.. شاهد أدهم نابلسي يؤذن لصلاة الجمعة بعد اعتزال الغناء|فيديو

فيديو

حاضنة طفلها الصغير..سيدة النعناع تهز قلوب الجميع

هل تواجه مصر موجات جديدة من كورونا بحلول مايو؟ |فيديوجراف

منة حسين فهمي.. كواليس طلاقها للمرة الثالثة ومحاولة انتحارها

تحمل صفات الرجال.. قصة «أزهار» الصعيدية المتحولة لـ «محمد»|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ