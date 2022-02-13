عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجمعية العامة للدستورية العليا: ترؤس المستشار بولس فهمي للمحكمة اختيار موفق من القيادة السياسية

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي خلال أداء اليمين

عقدت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا اجتماعها الأول برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وقد أشاد المستشارون أعضاء المحكمة، بالإجماع، برئيسها الجديد، متمنين له التوفيق في مهام عمله.

وذكر بيان صادر عن المحكمة الدستورية العليا، أن المستشارين أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، أعربوا عن عن شكرهم للقيادة السياسية على الاختيارالموفق الذي صادف أهله، مؤكدين استمرارهم في العمل بكل طاقاتهم من أجل رفعة المحكمة وتأكيد مكانتها في مصرنا الغالية في ظل الجمهورية الجديدة.

كما أعرب أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية عن عظيم تأثرهم لما أصاب المستشار سعيد مرعي عمرو،  الرئيس السابق للمحكمة، من مرض عضال أقعده عن الاستمرار في أداء واجبات وظيفته ومباشرة عمله بعد تاريخ حافل من العطاء الخلاق في مجال القضاء الدستوري، متمنين له الشفاء وواسع العافية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدهور الحالة الصحية لـ أحمد حلاوة بعد إصابته بفيروس كورونا

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

التعليم: بدء الترم الثاني السبت القادم.. وإلزام مديري المدارس بـ 20 إجراء

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

زيادات قوية.. التموين تزف بشرى سارة لـ ملاك الذهب.. فيديو

التفاصيل الكاملة لمأساة الطفل السوري فواز..رجوع بعد اختطاف وضرب وفدية استمرت شهورا

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

ترشيحاتنا

مذبحة أسرية بقنا.. شاب يقتل والده وزوجته ويصيب 3 آخرون بينهم والدته

الشبكات الاذاعية تحقق 189.8ألف ساعة بث خلال عام 2020/2021

بالسعر والمواصفات.. سوزوكي ديزاير موديل 2022 بالسوق المصرية

التنمية المحلية: تحديث المعلومات الخاصة بجميع الأراضي الصناعية لوضعها على الخريطة الاستثمارية

البشاري: مصر تحارب الإرهاب بالوكالة عن الغرب

التنمية المحلية: وضع أسعار مناسبة لقطع الأراضى الفضاء لطرحها للاستثمار الصناعى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العرض الخاص لـ "غدوة".. ابنة ظافر العابدين تخطف الأنظار في أول ظهور

دلتاكرون.. تحذيرات من متحور جديد يجمع بين دلتا وأوميكرون

صحيفة بريطانية تكشف مؤامرة روسيا الخطيرة لغزو أوكرانيا

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

فيديو

حاضنة طفلها الصغير..سيدة النعناع تهز قلوب الجميع

هل تواجه مصر موجات جديدة من كورونا بحلول مايو؟ |فيديوجراف

منة حسين فهمي.. كواليس طلاقها للمرة الثالثة ومحاولة انتحارها

تحمل صفات الرجال.. قصة «أزهار» الصعيدية المتحولة لـ «محمد»|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ