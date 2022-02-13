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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

نجلاء بدر: مشاركتى كعضو لجنة تحكيم فى الإسكندرية للفيلم القصير إضافة لى

نجلاء بدر
نجلاء بدر

أعربت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فى دورته الثامنة.

وقالت نجلاء بدر، فى تصريحات خاصة لـ كاميرا موقع “صدى البلد”، إنها ترى أن تجربة المشاركة كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بمثابة إضافة لها، خاصة أن المهرجان أثبت على مدار 8 سنوات تميزه، وهذا العام تمت إضافة المسابقة الدولية. 

نجلاء بدر من حفل افتتاح الإسكندرية للفيلم القصير 

وأكدت نجلاء بدر أنها كانت تعتذر خلال السنوات الماضية عن عدم التواجد فى لجان التحكيم لأنها لم تكن تشعر آنذاك أنها مستعدة لهذا الأمر، ولكن المشاركة فى عدد من الأعمال الفنية تجعل الممثل لديه خبرة للقيام بتلك المهمة. 

واستكملت نجلاء بدر حديثها قائلة: “أعتبر اختيارى كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بمثابة تقدير لى كممثلة، وهذا يؤكد لى أن خطواتى الفنية كانت صحيحة”.

ويبلغ عدد مسابقات الإسكندرية للفيلم القصير خمس مسابقات، وهي: مسابقة الأفلام الروائية الدولية، ومسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، ومسابقة أفلام الرسوم المتحركة، ومسابقة الأفلام العربية، ومسابقة أفلام الطلبة، المتنافسة على جوائز الدورة الثامنة من المهرجان.

وشملت مسابقة الأفلام الروائية الدولية 16 فيلما، منها 4 أفلام عرض عالمي أول، و12 فيلما آخرين ما بين عرض أفريقي ومصري أول، وشملت قائمة أفلام العرض العالمي الأولى الفيلم المصري "اليوم الأخير"، الفيلم المصري "فتوى في البوس"، والفيلم المجري "نمر"، والفيلم التونسي "سلوى"، و10 أفلام عرض أفريقي أول، وتشمل الفيلم الفرنسي "شخصية"، والفيلم الفرنسي "دورا"، والفيلم البلجيكي "سير مع ملك"، والفيلم الصيني "أونن"، والفيلم الصيني "قصة ألعاب نارية"، والفيلم الروسي "كوو كوو"، والفيلم النمساوي "حراسة كلب"، والفيلم البرازيلي "كرنفالات جميلة"، والفيلم الإسباني المكسيكي "أمي ذهبت مع البقر"، والفيلم الفرنسي الألماني "زوال"، وأخيراً فيلمان عرض مصري أول وهما الفيلم الإيطالي "منظور جديد" والفيلم الأمريكي "شعور من خلال".

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وفيما يتعلق بمسابقة الفيلم الوثائقي، فتضم  10 أفلام منها فيلم واحد سيكون عرض عالمي أول وهو الفيلم الروسي "بعد الطوفان"، و5 أفلام عرض أفريقي أول، بالإضافة لـ 4 أفلام أخرى في المسابقة ستكون عرضا مصريا أول، وتضم الفيلم اللبناني "سانجاك"، والفيلم الإسباني "دجلة: سينما ونسيان"، والفيلم الإيطالي "مدغشقر: رحلة 10 سنوات"، وأخيراً الفيلم الكويتي "سهرة مع ليلى".

وتضم قائمة مسابقة أفلام الرسوم المتحركة 12 فيلما، وجاء على رأس القائمة أربعة أفلام عرض عالمي أول، وتشمل الفيلم المصري "مجرد دب"، والفيلم الماليزي "عامود القوة"، ثم الفيلم الأردني "أزرار"، وفيلم أردني آخر وهو "ذاكرة بديلة"، وأربعة أفلام أخرى ستكون عرضا أفريقيا أول من خلال المهرجان، وتشمل الفيلم الإيطالي "موووزارت"، والفيلم التايواني "مرسوم اتمسح واترسم"، والفيلم الكوري الجنوبي "غير منسي"، ومن هونج كونج فيلم "أعماق ليل"، أما آخر أربعة أفلام مشاركة في المسابقة فستكون عرضا مصريا أول، وشملت القائمة الفيلم الباكستاني "تمرير"، والفيلم الجزائري "جسر"، والفيلم الأرجنتيني "تشغيل – إيقاف"، وأخيراً الفيلم النمساوي “هناك بالضبط وقت كافٍ”.

نجلاء بدر ومسلسل بابلو :

وأكدت الفنانة نجلاء بدر أنها بدأت تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “بابلو” اليوم، ومن المقرر عرضه داخل الماراثون الرمضاني القادم.

وأوضحت نجلاء بدر، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنها تجسد ضمن الأحداث دور فتاة شعبية بسيطة، ومن المقرر أن يشارك قي بطولة العمل كل من حسن الرداد وسوسن بدر وأروى جودة  وسلوى عثمان.
 

 

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